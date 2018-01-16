Freedom House, Türkiye'yi 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine aldı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür olmayan ülkeler' arasına alındı.

"Demokrasi Krizi" başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında, siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerileme gerekçe olarak gösterildi.

Raporda "Basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yapılan ve gittikçe artan saldırılar, ve gittikçe bozulan iç ve bölgesel güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve halk üzerinde kendi şahsi kontrolünü empoze etmeye çalışması nedeniyle, Türkiye'nin notu 2014'ten bu yana düşüyor" denildi.

195 ülkenin ele alındığı raporda, "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde 49 ülke bulunuyor. Bu, dğnya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 88 ülke ise "Özgür olan ülkeler" kategorisinde.

Listenin en altında Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer alıyor.

"Erdoğan rakiplerini dışarı attı"Raporun Türkiye ile ilgili kısmında yer alan ifadeler şöyle: