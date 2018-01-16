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Freedom House, Türkiye'yi 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine aldı

16.01.2018 11:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür olmayan ülkeler' arasına alındı. Rapora göre Türkiye son 10 yılda dünyada özgürlüklerin en çok gerilediği ülke.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür olmayan ülkeler' arasına alındı.

"Demokrasi Krizi" başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında, siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerileme gerekçe olarak gösterildi.

Raporda "Basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yapılan ve gittikçe artan saldırılar, ve gittikçe bozulan iç ve bölgesel güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve halk üzerinde kendi şahsi kontrolünü empoze etmeye çalışması nedeniyle, Türkiye'nin notu 2014'ten bu yana düşüyor" denildi.

195 ülkenin ele alındığı raporda, "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde 49 ülke bulunuyor. Bu, dğnya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 88 ülke ise "Özgür olan ülkeler" kategorisinde.

Listenin en altında Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer alıyor.

"Erdoğan rakiplerini dışarı attı"Raporun Türkiye ile ilgili kısmında yer alan ifadeler şöyle:

"Erdoğan partisindeki rakiplerini ve geçmişteki müttefiklerini dışarı attı, medya patronluklarını kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yeniden yapılandırdı, anlamlı bir kuvvetler ayrılığının bulunmadığı bir 'süper başkanlık' sistemi yaratmak için rağbet görmeyen anayasa değişikliği referandumunu yaptı. 2016'daki darbe girişimine verdiği karşılık gittikçe yayılan bir cadı avına döndü. 60 binden fazla kişi gözlatına alındı, 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı, 150'den fazla gazeteci tutuklandı.

"Ülkenin en büyük 3. siyasi partisinin ilderleri hapishanede. 100'den fazla belediye başkanı OHAL kapsamında ya da Cumhurbaşkanından gelen siyasi baskılarla görevlerinden alındı.

"Hükümet, bu baskıyı Türkiye sınırları dışına da çıkararak, şüphelilerin Interpol tarafından yakalanması için bir dizi kırmızı bülten yayınladı".

Raporda Türkiye ayrıca son 10 yılda 34 puan kaybederek, özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.

Dünyada özgürlükler son 1**2 yılın en düşük seviyesinde**

'Demokrasi krizde' ifadesiyle başlayan raporda, 2017'de siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerin 10 yıldan uzun bir süredir en kötü düzeyde olduğu ifade edildi.

Bu duruma yol açan baş etkenlerden birinin, ABD'nin küresel insan hakları mücadelesindeki liderlik rolünden geri çekilmesi olduğu belirtildi.

Freedom House son 7 yıldır ABD'deki özgürlüklerde de yavaş da olsa gerileme kaydedildiğine de dikkat çekti. Başı çeken endişelerin paranın siyasetteki etkisi, yasamadaki işleyiş bozuklukları ve ceza adaleti sistemindeki ciddi eşitsizlikler olduğu belirtildi.

Freedom House: 2016'da özgürlüklerin en çok gerilediği ülke TürkiyeFreedom House: Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden

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