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Freeman taciz iddialarını geri çevirdi

27.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

Ünlü aktör Morgan Freeman taciz suçlamasıyla yüzleştirilen Weinstein gibi diğer kişilerle bir tutulmaması gerektiğini söyledi.

Freeman taciz iddialarını geri çevirdi

80 yaşındaki oyuncu kadınlar tarafından söz ve elle taciz etmekle suçlanıyor.Cinsel tacizle suçlanan Oscar ödüllü 80 yaşındaki aktör Morgan Freeman Cuma günü tecavüzden hakkında dava açılan prodüktör Harvey Weinstein gibileriyle aynı kefeye konulmamasını istedi. Freeman Cumartesi gecesi yayınladığı mesajda, "Çevresindeki kadın ve erkeklerin saygı duyulmak ve kendilerini rahat hissedebilmek istedikleri ihtiyacını duyan biri olduğumu itiraf ediyorum. Her zaman düşündüğüm gibi algılanmadığım anlaşılıyor" dedi.

Freeman'ın mesajı, "Yanlış anlaşılmaması için şunu izah etmek isterim: Hiçbir zaman çalıştığım çevrede müphem bir ortam yaratmadım. Kadınları taciz etmedim. Kimseye seks karşılığında iş ve kariyer vaat etmedim. Ettiğime dair açıklamalar külliyen yanlıştır" şeklinde devam etti.

Sözle ve elle taciz

CNN televizyonu Perşembe günü sekiz kadının film setinde veya onun prodüksiyon şirketinde Freeman tarafından taciz edildiğini iddia ettiğini bildirmişti. Başka kadınlar da Freeman'in çekimler sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğunu, imalı yorumlar yapıp kendilerini elle taciz ettiğini iddia etmişti.

Beş kez Oscar'a aday gösterilen dört çocuk sahibi ünlü aktör "80 yıllık hayatımın bu nedenle yerle bir olma ihtimali bana çok dokundu” dedi. Freeman 24 yıl evli kaldığı ikinci eşinden 2008 yılında boşanmıştı.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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