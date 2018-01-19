Friederike kasırgası Avrupa'da 9 can aldı

Almanya'da kasırganın etkili olduğu bölgelerde tren seferleri yapılamadı, hava ve karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşandı.Almanya, Hollanda ve Belçika'da etkili olan son 11 yılın en şiddetli kasırgasında en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kasırga Almanya'da en az 6 kişinin ölümüne yol açtı. Brandenburg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kasırga nedeniyle araçları devrilen iki sürücü hayatını kaybetti. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde kasırga yüzünden meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi öldü. Aşağı Ren bölgesinin Emmerich kentinde bir kişi devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Thüringen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde de iki itfaiye eri hayatını kaybetti.

Alman Meteoroloji Dairesi'nden (DWD) verilen bilgilere göre, 2007 yılından bu yana yaşanan en şiddetli kasırga olan Friederike'nin hızı bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı. Almanya'nın kuzeyindeki Brocken Dağı'nda kasırganın hızının saatte 203 kilometreyi bulduğu bildirildi.

Almanya'da tren seferleri yapılamadı