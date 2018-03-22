FT: Doğan Grubu'nun satılması, Türkiye medyasına büyük bir darbe

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılması ile Türkiye'de "hükümet yanlısı gazete ve televizyonların ağırlığı altındaki" medyanın "büyük bir darbe" alacağını yazdı.

"Türk medya kralı Erdoğan müttefiğine medya ordusunu satmayı kabul etti" başlıklı haber, FT'nin Ankara'daki muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlandı.

Haberde Doğan Grubu'ndan bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:

"Bu Türk medyası için tarihi bir an. Bunlar zor zamanlar. Herkes üzgün. Ama bence insanlar bunun kaçınılmaz olduğunun farkındaydı."

'Dikkatli, bazen de hükümet yanlısı çizgi izledi'

BBC Türkçe'nin ulaştığı Doğan Grubu içindeki kaynaklar da satış konusunda anlaşma sağlandığını doğrulamıştı. Satışla ilgili İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bir açıklama yapılması bekleniyor.

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketin bünyesinde, Hürriyet, Posta, Kanal D, CNNTürk ile Doğan Burda Dergi grubu gibi kuruluşlar yer alıyor.

FT'nin haberinde, medya kuruluşlarının "hükümet yanlısı agresif bir çizgi" izlediği bir dönemde bu gelişmenin yaşandığı vurgulandı.