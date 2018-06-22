FT: Erdoğan bu kadar zayıf nadiren gözüktü

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan, "Erdoğan'ın kumarı" başlıklı tam sayfa yazı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olduğu bir zaman olmadı. Yine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde bu kadar zayıf nadiren gözüktü" sözleriyle başlıyor.

Laura Pitel imzalı makalede, "Ekonomik sorunlar kök salmadan harekete geçme ve muhalefeti korunmasız yakalama umuduyla iki ay önce erken seçim çağrısı yaptı. Ama kamuoyu anketleri rakiplerinin onu parlamentoda çoğunluğu kazanmasını durdurabileceğini ve hatta başa baş geçecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı yarışına itebileceklerini gösteriyor" deniyor.

"Seçim daha kritik bir zamanda gelemezdi" ifadelerinin yer aldığı haberde, "Türkiye evde kaynayan bir Kürt sorunuyla ve komşuları Irak ve Suriye'deki askeri müdahalelerle boğuşuyor. ABD ve AB ile tansiyon yüksek. Dış finansmana endeksli, borç yüklü ekonomi pek çok yatırımcıda güven kaybına yol açtı" ifadeleri kullanılıyor.

ABD merkezli Deniz İhtisas Okulu'nda öğretim görevlisi olan Ryan Gingeras, Türkiye'nin "istikrarsızlık kelimesinin karşılığı" olduğunu söylüyor: