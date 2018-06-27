FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada "2023 hedeflerimize ulaşacağız" dediğini hatırlatan gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel'ın konuştuğu analistler, Erdoğan'ın büyük inşaat projelerine ekonomiye zarar vermeden devam edebileceğinden şüpheli.

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sı kadar bir cari açık ve iki hane enflasyona sahip olduğunu hatırlatan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan büyük inşaat projelerini inşa ederken devletin tek bir kuruşunun kullanılmadığını, bunların özel sektör eliyle yapıldığını söylüyor. Fakat PriceWaterhouseCoopers'ın Garanti Baknası ile birlikte hazırladığı bir rapora göre 2023'e kadar yapılması öngörülen inşaatların maliyeti 325 milyar dolar olacak.

"Bu projelerin bir çoğu hükümet garantiyle yapılıyor ve yeterli gelir elde edememeleri durumunda gelirleri devlet tarafından ödeniyor. Bunlar genellikle değer kaybeden lira cinsinden değil, euro ve dolar cinsinden yapılan ödemeler.

"Şimdi esas soru Erdoğan'ın büyüme hedefleri yolunda mı, yoksa kemer sıkma ve reform yolunda mı yürüyeceği.