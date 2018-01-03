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FT: İran'da değişim umudu Ruhani'de, ABD'nin protestolara desteği yanlış

03.01.2018 06:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

İngiliz Financial Times gazetesi, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti. Gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

İngiliz Financial Times gazetesi, editoryal görüş yazısında, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti.

Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

İran'da Perşembe günü başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor.

Gösterilerde ölü sayısı 20'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrailli yetkililer protestolara destek açıklaması yaptı.

'ŞAHİN KANAT ATEŞLE OYUNUYOR'

FT, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın "ateşle oynadığını" yazdı.

Diğer yandan gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu da" belirtti:

"Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu, akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır.

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

"Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor.

"AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
protesto ABD Financial Times israil İRAN Hasan Ruhani

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AYNEN GEZİ OLAYLARI GİBİ SONUÇSUZ BİTER İNŞALLAH. BİR KAÇ KENDİNİ BİLMEZ İNSAN SOSYAL MEDYA YÖNLENDİRMESİ İLE SOKAĞA ÇIKAR İT GİBİ HAVLAR. BAŞKA DA BİŞEY YOK.
AB ülkeleri abd ve israil in yanında dururlarsa suriye mültecileri dışında iran mültecileriylede uraşmak zorundalar,abd ye bir şey olmaz sömürür geçer ama ab ülkeleri ve biz etkileniriz o yüzden ab ülkeleri uyanık olsunlar elbet en sonunda bizde sınırlarımızı açarız geçen geçer ab ye ve abd bundan etkilenmez çünkü mülteci derdi yok ama ab ülkelerin var.iran da karışırsa ab ülkelerindede protestolar olucak ve elinde sonunda ab ülkeleri etkilenicek.bence abd ve israile karşı tüm ab ülkeleri hatta dünya ülkeleri birleşmeli.
Ben Farklı Bir Konuya Dikkat Çekmek İstiyorum... Biz Neden Sınır Komşumuz Olan İran'da Olanları İngiliz BBC'den Haber Alıyoruz , Yada Almanların Bild Haber Sitesinde Daha Geniş Kapsamlı Olarak Okuyoruz... Galiba Bizim İran'da gazetecimiz yada muhabirimiz yok.. yada varda yok... Magazin Haberciliği Yapan Televole Zihniyetli Televizyoncular Dünyanın En Ücra Köşelerine Gidip Programlar Sözde Ropörtajlar Yapıyorlar Ama Asıl Haber Alınacak Yerlerde Bir Tane Muhabir Yok....
Bu olayların tek sebebi ABD ve İsrail'den başkası değil,dünyanın teccalları.
Yine ABD, yine İsrail yine Batı masalları..Her günahı şeytana her hatayı dış güçlere bağlayıp daima masum kalarak yaşanan hiçbir şeyden ders çıkarmamak aptallıktır. Bu yüzden tarih sadece aptallar için tekerrür ediyor. Sanki 4 halifenin 3 ünü dış güçler öldürdü, Cemel,Sıffin ve Kerbela olaylarını İsrail yaptı. Hz Hasan ı zehirleyen ABD, Hüseyin in başını kesen de Avrupa mıydı? Bizler birbirinden nefret ettirilen toplumlara silah sağlayanı suçlarız hep. İslam coğrafyası bu kafayla hiçbir zaman adam olmaz kan gözyaşı durmaz.
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