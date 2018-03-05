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FT: Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de Suriyeli mültecilere yönelik hoşnutsuzluk artıyor

05.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

FT, 5 milyondan fazla Suriyeli yaşadığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de mültecilere yönelik hoşnutsuzluğun arttığını yazdı. FT, kamuoyundan gelen bu hoşnutsuzluğun siyasilerin de Suriyeliler üzerinde geri dönme baskını arttırmasına yol açtığını belirtti.

FT: Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de Suriyeli mültecilere yönelik hoşnutsuzluk artıyor

Financial Times (FT), 5 milyondan fazla Suriyeli'nin sığındığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de mültecilere yönelik hoşnutsuzluğun arttığını ve bunun da siyasi söylemi etkilemeye başladığını yazdı.

FT'nin web sitesinde Ankara ve Beyrut mahreçleriyle yayımlanan "Komşuların iyi niyeti azaldıkça Suriyeli mülteciler baskı altında kalıyor" başlıklı haberde, milyonlarca mültecinin yaşadığı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de Suriyelilerin geri dönmesi için siyasi baskının giderek arttığına dikkat çekildi.

Haberde görüşlerine yer verilen insani yardım kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi'nden Daniel Gorevan, "Mülteci karşıtı tepkinin istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz... Mültecilerin ülkelerine geri dönmesiyle ilgili tartışmalar artış gösteriyor ve bu durum Suriye'de sahada yaşananlarla bağdaşmıyor" dedi.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmesinden dolayı uluslararası alanda övgü topladığını aktaran FT, bununla birlikte artık sosyal gerilimlerin yükselişe geçtiğini savundu ve şunları yazdı:

"Kamuoyunun hoşnutsuzluğu, siyasi söylemi de şekillendiriyor. İki yıldan daha az bir zaman önce, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, herkesin önünde mültecilere Türkiye vatandaşlığı verileceğini vaat etti.

"Şimdi ise Türkiye'nin Afrin operasyonunun her ne kadar büyük bir çoğunluğu bu bölgeden gelmemiş olsa da mültecilerin geri dönmelerine olanak sağlamak için yapıldığını söylüyor."

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiğini söyleyen bir kadın, FT'ye yaptığı açıklamada, Suriyelilerin kabul edilmesini iktidarın 15 yılda yaptığı "en büyük hata" olarak nitelendirdi ve "Hükümet, bu insanları kabul ederek hata etti. Ülkelerine dönmeliler" dedi.

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FT: Lübnan 20, Ürdün 10, Türkiye 30 milyar dolar harcadığını söylüyor

Gazete, her dört kişiden birinin Suriyeli olduğu Lübnan'ın mülteciler için 20, Ürdün'ün 10 ve Türkiye'nin de 30 milyar dolar harcadığını açıkladığını ifade etti.

Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun yaklaşımındaki değişime rağmen, Türk yetkililer, arka planda mültecilerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminin iyileşmesi için çalışmaya devam ediyor.

"Ancak, Suriyeliler, Lübnan'da yetkili makamların kendileri için hayatı giderek zorlaştırdığını söylüyor.

"Beyrut'ta çalışan Hasan, Ekim ayında oturma iznini yenilemek için başvurmuş. Hasan, 'Yetkili, başvurumu aldı ve yere attı. Bana sponsorluğumun artık geçerli olmadığını' söyledi. Bana, IŞİD'in memleketimden çıkarıldığını o yüzden geri dönme zamanımın geldiğini belirtti' diye konuşuyor."

FT, Lübnan'da ayrıca mültecilerin evlerine de zaman zaman baskın yapıldığını aktardı.

Gazete, Ürdün hükümetinin Suriye sınırına yakın bir noktada kurduğu kampta yaklaşık 50 bin kişiyi tuttuğunu ve güvenlik gerekçesiyle bu kişilerin buradan ayrılmasına izin vermediğini belirtti.

FT'ye göre, insan hakları örgütleri hem Türkiye hem de Ürdün'de zorla sınır dışı uygulamasından dolayı kaygılarının giderek arttığını söylüyor.

FT: Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de Suriyeli mültecilere yönelik hoşnutsuzluk artıyor

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