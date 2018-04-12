FT: Türkiye'deki üniversite baskınları özgür ifadeye yönelik korkuyu körüklüyor

Haberde Türk yetkililerin gözaltıları, Halk Koruma Birlikleri'ne (YPG) desteği bastırmak için "meşru bir güvenlik önlemi" olarak gördükleri kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrenciler için "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti.

19 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açarak tepki göstermişti.

Laura Pitel imzalı haberde, "Zırhlı araçlar kampüse girdi, polis kütüphanelere ve yatakhanelere baskın düzenledi ve iki düzeneden fazla öğrenci gözaltına alındı" deniyor.

FT'ye konuşan üniversite öğrencisi Cihangir Öz, "Öğrenciler üniversiteye gelmek istemiyor, çünkü kampüste hâlâ sivil polis var" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Herkes soruyor: Polis kütüphanede ve yatakhanelerdeyken nasıl bilimsel bir ortam yaratabiliriz?"

Gazetenin haberinde Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal bir üne sahip olduğu, bağımsızlığını kararlı bir şekilde koruduğu ve 1990'lı yıllarda yasaklara rağmen öğrencilerin kampüste başörtülerini takmalarına izin verdiği kaydediliyor. Haber "Ancak pek çok kişi, üniversitenin artan baskıdan kaçamayacağı endişesini taşıyor" şeklinde devam ediyor.

Gazeteye konuşan Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve İsveç'teki Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Umut Özkırımlı, "Bu, bir süredir devam eden sürecin son adımı. Herkes Boğaziçi'nin ve özel üniversitelerin hasar almadan kalamayacağını biliyordu. Ve şimdi bu başladı" diyor.

Gazete, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarının pek çok kişi tarafından akademik özgürlükler için altın yıllar olarak kabul edildiğini, bu yıllarda tabu olan konuların tartışılması için alan yaratıldığını yazıyor.