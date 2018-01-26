Futbol aşkı kadınlara sakal bıraktırdı!

İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.
Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kızlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.
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Ülkede ayrıca ereklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran'da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.
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