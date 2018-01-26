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Futbol aşkı kadınlara sakal bıraktırdı!

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 18:22 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kadınların erkek takımlarının maçlarını izlemek için stadyuma girmelerinin yasak olduğu İran'da, kadınlar son zamanlarda farklı yöntemler kullanarak statlara girmeyi başarıyor.

Futbol aşkı kadınlara sakal bıraktırdı!

İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.

Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kızlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.

TAM TERSİ DE OLUYOR!

Ülkede ayrıca ereklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran'da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
stadyum erkek kadın İRAN

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha kolayı var futbol komple yasaklasınlar hem kadınlarda erkek kılığına girmekten kurtulurlar
irandaki turkiyedeki rezil futbolu izlesen ne olur cok izlemek istiyorsan her dakika turkiyedesiniz zaten gelin izleyin ayni rezil futbol bizdede var boyle showlar yapmaya gerek yok ayrica Ahmedinejad kadinlarin futbol izlemesini sagladi Kadinlar hic maca gitmedi yine yasak konuldu .Bunlarinki mac izleme degil show yapma anlayacaginiz
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