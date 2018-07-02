Futbol şarkıları hit olursa...

Futbol temalı şarkı ve marşlar kimi zaman ünlü pop yıldızları, kimi zamanda da bizzat futbolcular tarafından seslendiriliyor.“Futbol bizim hayatımız, çünkü âlemin kralı futbol tüm dünyaya hükmediyor!” Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath ve 1974’te Dünya Şampiyonu olan diğer futbolcular, podyuma sıra sıra dizilmiş ve “baston yutmuş gibi” dimdik durarak, koro halinde Almanya’nın resmî Dünya Kupası şarkısını seslendiriyordu. Bu çalışmadan önce de dönemin yıldız futbolcularının “solo” denemeleri olmuştu. Hatta Franz Beckenbauer’in “Gute Freunde” (İyi Arkadaşlar) şarkısı müzik listelerine bile girmeyi başarmıştı. Kaleci Sepp Meier ve golcü Gerd Müller, müzikal yeteneğini sergileyen diğer futbolcular arasında başı çekiyordu.

Artık az sayıda istisna söz konusu

Ancak derin bir nefes alabiliriz! 1960 ve 70’lerdeki “şarkı söyleyen futbolcu” furyası çoktan son buldu. Zira günümüzde futbolcular, yeteneklerini stüdyolarda değil yeşil sahalarda sergilemeyi tercih ediyor. Artık sadece bazı istisnalar söz konusu: Eski Galatasaraylı Lukas Podolski’nin memleketi Köln’de geleneksel karnaval müziği yapan gruplara eşlik etmesi ya da Bayern Münih'li Jerome Boateng'in İngiliz komedyen Jack Whitehall ile rap düeti yapması gibi.