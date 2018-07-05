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Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Dünya Kupası heyecanına kendini kaptıran İngiltere taraftarı alkolün de etkisiyle kendini sokaklara attı.

Ancak küçük bir problem vardı. O da taraftarın altında hiçbir şey olmamasıydı.

Görüntülerde eğlencenin dozunu kaçıran taraftarın araçların arasında, yolun ortasında bağırarak sevinç gösterisi yaptığı görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere çıplak Dünya Kupası taraftar alkol eğlence

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