HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

G-7 Gerginliği Piyasaları Korkutuyor

08.06.2018 18:46 | Son Güncelleme

Yatırımcılar Kanada’da yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçları, özellikle de diğer ülkelerin liderlerinin Başkan Trump’a gösterebilecekleri tepkilerden endişeli görünüyor

G-7 Gerginliği Piyasaları Korkutuyor

Piyasalara baktığımızda küresel platformda G7 zirvesi öncesinde hisse endekslerinde düşüşler görüyoruz. Yatırımcılar Kanada’da yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçları, özellikle de diğer ülkelerin liderlerinin Başkan Trump’a gösterebilecekleri tepkilerden endişeli görünüyor. Hisse ve bonolarda düşüşler kaydedilirken, yatırımcılar güvenilir buldukları altına ve İsvice Frankı’na yöneldi ve Frank’ın değeri cuma sabahı itibarı ile dolar karşısında değerlendi. Sabah açılışa baktığımızda Dow Jones, SP 500 ve Nasdaq endeksleri seansa düşüşte başladı.

JP Morgan’ın küresel strateji uzmanı Marko Kolanoviç’in Business İnsider’da yayınlanan analizine göre Başkan Trump’un başlattığı ticari savaşın Amerikan hisselerine şu ana kadar %4,5 oranında düşüş getirdiği, bunun piyasa değerinin $1.25 trilyon dolar olduğu ve Başkan’ın stratejisinin daha da büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti.

Yatırımcıların gözleri toplantıda olacak ama bir yandan da Çin ile ABD arasında devam eden Çinli teknoloji şirketi ZTE ile ilgili gelişmeler de önemli bir noktada. Trump yönetiminin Çin hükümetine ait ZTE cep telefonu şirketine ABD’den parça alma yasağına karşı şirket ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ceza ödeyerek bu yasağın kaldırılması için işlemlere başladı. ABD’nin uyguladığı yasağın ABD ürünlerini uzun vadede korumak için yapıldığı açıklanmıştı, şimdi özellikle Amerikalı üreticiler bu yeni durumun sektörü nasıl etkileyeceği ile ilgili endişeler taşıyor. ZTE’nin ABD ürünlerini kopyalaması halinde tekrar ithalat yasağı gündeme gelebilir.

Arjantin’de kriz yeniden

80li ve 90li yıllarda ekonomik açıdan Türkiye’yle karşılaştırılan Arjantin bir kez daha krizde ve dün IMF ülkenin içinde buluduğu krizden çıkabilmesi için 50 milyar dolar kredi vereceğini açıkladı. Arjantin para birimi, dolar karşısında Nisan ayından bu yana %20 değer kaybetmiş, ve ülkenin dolar rezervlerinin son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğu belirtilmişti. Bir önceki hükümetin 2002 de ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmak için IMF’ye olan borçlarını ödemeyi kestiği Arjantin’de 2016’da yönetime gelen merkez sağ görüşlü lider ve milyoner Maurico Macri bir önceki hükümeti suçlarken, Arjantinliler IMF’den alınan borç konusunda ikiye ayrılmış durumda.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Trump: 'Rusya'yı G-7'ye Geri Alalım'Trump: 'Rusya'yı G-7'ye Geri Alalım'
AB Türkiye’nin geri kabul anlaşmasına uymasını istediAB Türkiye’nin geri kabul anlaşmasına uymasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

İlginizi Çekebilir

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin ABD'deki şubesinde mide bulandıran görüntü

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin ABD'deki şubesinde mide bulandıran görüntü

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Diğer Haberler
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

Avusturya'nın skandal kararına İtalya'da destek

Avusturya'nın skandal kararına İtalya'da destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.