G-7 Gerginliği Piyasaları Korkutuyor

Piyasalara baktığımızda küresel platformda G7 zirvesi öncesinde hisse endekslerinde düşüşler görüyoruz. Yatırımcılar Kanada’da yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçları, özellikle de diğer ülkelerin liderlerinin Başkan Trump’a gösterebilecekleri tepkilerden endişeli görünüyor. Hisse ve bonolarda düşüşler kaydedilirken, yatırımcılar güvenilir buldukları altına ve İsvice Frankı’na yöneldi ve Frank’ın değeri cuma sabahı itibarı ile dolar karşısında değerlendi. Sabah açılışa baktığımızda Dow Jones, SP 500 ve Nasdaq endeksleri seansa düşüşte başladı.

JP Morgan’ın küresel strateji uzmanı Marko Kolanoviç’in Business İnsider’da yayınlanan analizine göre Başkan Trump’un başlattığı ticari savaşın Amerikan hisselerine şu ana kadar %4,5 oranında düşüş getirdiği, bunun piyasa değerinin $1.25 trilyon dolar olduğu ve Başkan’ın stratejisinin daha da büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti.

Yatırımcıların gözleri toplantıda olacak ama bir yandan da Çin ile ABD arasında devam eden Çinli teknoloji şirketi ZTE ile ilgili gelişmeler de önemli bir noktada. Trump yönetiminin Çin hükümetine ait ZTE cep telefonu şirketine ABD’den parça alma yasağına karşı şirket ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ceza ödeyerek bu yasağın kaldırılması için işlemlere başladı. ABD’nin uyguladığı yasağın ABD ürünlerini uzun vadede korumak için yapıldığı açıklanmıştı, şimdi özellikle Amerikalı üreticiler bu yeni durumun sektörü nasıl etkileyeceği ile ilgili endişeler taşıyor. ZTE’nin ABD ürünlerini kopyalaması halinde tekrar ithalat yasağı gündeme gelebilir.