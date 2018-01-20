G. Kore’de kripto para komisyonları bir yıla 36 kat arttı

İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Güney Kore'de bazı bankaların kripto para işlemleri için sanal hesaplar açarak yapılan işlemlerden aldığı komisyonun geçtiğimiz yıla göre 36 kat arttığı Güney Kore Mali Denetim Komisyonu (FSS)tarafından duyuruldu.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, FSS tarafından altı bankanın işlemlerinin incelenmesi sonrasında, 2016 yılında komisyon getirisi olan 61 milyon wona karşın 2017 yılında 2.221 milyar wona yükseldiği tespit edildi.
FSS tarafından yapılan açıklamaya göre, Kore Endüstri Bankası gerçekleştirilen her işlem için alınan 300 won komisyon ücreti 2017 yılı sonunda 675 milyon won olarak hesaplandı.
Güney Kore hükümeti, yeni bir tanıma sistemi geliştirilene kadar, bankaların yeni sanal hesaplar açmalarını engellerken, bankalara da sanal paraların sahiplerinin kaynaklarını araştırma zorunluluğu getirildi.
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