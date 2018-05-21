G20 dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geliyor

Toplantıya ABD'li Bakan Mike Pompeo katılmıyor.G20 dışişleri bakanları Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor. İki gün sürecek olan toplantının önemli gündem maddelerinden biri İran ile yapılan nükleer anlaşmanın akıbeti olacak. Fakat bir süre önce anlaşmadan çekilen ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantıya katılmayacak. Pompeo'nun bugün öğleden sonra Washington'da Beyaz Saray’ın yeni İran stratejisine dair bir konuşma yapması bekleniyor.

Buluşmada AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drianda da yer almayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kısa bir süre önce toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Alman Bakan İran ile anlaşmayı kurtarmaya çalışacak

Yine de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir için Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bugün bir araya gelecek. Arjantin, Meksika ve Şili dışişleri bakanları ile de konuyu masaya yatıracak Alman Bakan’ın Suudi mevkidaşı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile de bir görüşme yapması bekleniyor.