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G20 dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geliyor

21.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

G20 dışişleri bakanları Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor.

G20 dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geliyor

Toplantıya ABD'li Bakan Mike Pompeo katılmıyor.G20 dışişleri bakanları Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor. İki gün sürecek olan toplantının önemli gündem maddelerinden biri İran ile yapılan nükleer anlaşmanın akıbeti olacak. Fakat bir süre önce anlaşmadan çekilen ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantıya katılmayacak. Pompeo'nun bugün öğleden sonra Washington'da Beyaz Saray’ın yeni İran stratejisine dair bir konuşma yapması bekleniyor.

Buluşmada AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drianda da yer almayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kısa bir süre önce toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Alman Bakan İran ile anlaşmayı kurtarmaya çalışacak

Yine de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir için Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bugün bir araya gelecek. Arjantin, Meksika ve Şili dışişleri bakanları ile de konuyu masaya yatıracak Alman Bakan’ın Suudi mevkidaşı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Partili politikacı, Pazar günü Arjantin’e gelişinde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin "Vazgeçmek, İran’daki nükleer silahların durumuna dair tamamen bilinmeyen bir geleceğe doğru yol almak anlamına gelir" diye konuştu.

ABD’nin aksine Çin, Rusya ve AB ülkeleri, İran’ın nükleer silah üremesini engellenmesi amacıyla imzalanan anlaşmayı devam ettirmek istiyor. Ancak bunun için ABD’nin yeni yaptırımlar öngördüğü İran ile ekonomik işbirliğinin devam etmesi gerekiyor.

G20 bakanlarının buluşmasındaki diğer önemli gündem maddeleri de terörle mücadele, dijitalleşme ve iklimi koruma olacak.

G20 topluluğu, 19 sanayi ve gelişmekte olan ülke ile AB’den oluşuyor. Bu topluluğun tamamı, dünya nüfusunun üçte ikisini ve küresel ekonominin yüzde 80’ini temsil ediyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı bu yılki G20 zirvesi, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te gerçekleşecek.

dpa/BD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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