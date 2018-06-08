G7 zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

Trump’ın Rusya’nın da gruba alınması önerisi görüş ayrılığını derinleştirdi.Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin devlet ve hükümet başkanları G7 zirvesi için Kanada'nın La Malbaie kentinde biraraya geldi. Zirvenin başlamasından önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın da gruba yeniden katılması önerisi şaşkınlık yarattı.

Trump, Kanada'ya hareketinden önce yaptığı Washington'da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın da müzakere masasında olması” gerektiğini söyledi. Trump, G7 grubundaki müttefiklerine atfen "Rusya'yı gruptan attılar, Rusya'yı gruba yeniden almalılar” dedi. Dünyada düzenin sağlanması için Rusya'ya ihtiyaç olduğunu belirten Trump, "Rusya'nın en kötü kabusuyum ama bu zirvede Rusya da yer almalıydı” şeklinde konuştu.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinin oluşturduğu G8 grubundan atılmış, grup G7 adını almıştı. Grupta ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya bulunuyor. Avrupa Birliği de grupta temsil ediliyor.