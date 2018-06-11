G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü

ABD'nin çelik ve alüminyum ihracatıyla ilgili gümrük vergileri konusundaki görüş ayrılıklarının üzeri, ortak sonuç bildirgesinde kapatılmak istendi.

AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Ülkesinin kendisini "ticaretten söküp atmak" isteyen ülkeleri korumak adına neredeyse Nato'nun tüm mali yükünü üstlendiğini öne süren Trump "artık değişim zamanı" mesajını paylaştı.

Trump, "Üzgünüm, ne arkadaşlarımız ne de düşmanlarımıza ticarette bizden faydalanmalarına daha fazla izin veremeyiz. Amerikalı çalışanlar önceliğimiz olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kararını "üzücü" olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası işbirliğinin "öfkeli ve düşüncesizce yapılmış" açıklamalarla sağlanamayacağını söyledi.

Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Kanada liderinin Trump'la hem özel hem de kamuoyu önündeki görüşmelerinde ona söylediklerinin dışında yeni hiçbir şey söylemediği belirtildi.

Trump Twitter'dan yayımladığı mesajında "Trudeau'nun çok onursuz ve zayıf olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği Singapur'daki zirve için Kanada'dan erken ayrılan Trump ise Trudeau'nun yeni gümrük vergisi açıklamasını eleştirdi ve ABD'li yetkililere ortak anlaşmayı imzalamama talimatı verdi.

Trudeau, "Kanadalılar kibar ve makuldür ama bizi kimse sindiremez" dedi.

Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.

Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise, Trump'ın öfkeli davranışlarını tiye alarak "Donald, bir daha telefonundan aptalca bir şey yazacak gibi olduğunda telefonunu yok edelim, kapiş?" ifadelerini kullandı.

Bu arada zirvede ABD ile diğer ülkeler arasında ticaret dışındaki alanlarda da anlaşmazlıklar yaşandı.

İklim değişikliği, İran ve İsrail-Filistin sorunu başlıkları bunların başında geliyor.

Öte yandan Macron, bir sonraki G7 Zirvesi'nin gelecek yıl Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.

