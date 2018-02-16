Gabriel: Almanya'yı yönetmek zorlaşacak

Bakan, Almanya’yı yönetmenin ve Avrupa’yı bir arada tutmanın giderek zorlaşacağını söyledi.Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Almanya'yı gelecek yıllarda iç politik olduğu kadar, dış, güvenlik ve kalkınma politikalarında da önemli sınavların beklediğini ifade etti. Gabriel Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, "giderek nahoş bir hâl alan dünyamızda" Almanya'yı yönetmenin ve Avrupa'nın birliğini korumanın zorlaştığını dile getirdi.

Dünyanın birçok bölgesinde askeri mantıkla davranan sorumluların artmakta oluşunun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı bu bakımdan NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kırım'ın ilhakına ve Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlığa Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri varlığını arttırıp, Avrupa Savunma Birliği ile karşılık vermesinin yerinde olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın askeri mantığa, sivil ve diplomatik mantıkla karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Sigmar Gabriel, Avrupa'nın "kriz yönetme yeteneğinin" geliştirilip, "askeri önlemler almaktan çekinmemekle birlikte sivil önlemlere öncelik tanımasından yana olduğunu" açıkladı.