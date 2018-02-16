HABER

Gabriel: Almanya'yı yönetmek zorlaşacak

16.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı öncesi FAZ gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Gabriel: Almanya'yı yönetmek zorlaşacak

Bakan, Almanya’yı yönetmenin ve Avrupa’yı bir arada tutmanın giderek zorlaşacağını söyledi.Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Almanya'yı gelecek yıllarda iç politik olduğu kadar, dış, güvenlik ve kalkınma politikalarında da önemli sınavların beklediğini ifade etti. Gabriel Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, "giderek nahoş bir hâl alan dünyamızda" Almanya'yı yönetmenin ve Avrupa'nın birliğini korumanın zorlaştığını dile getirdi.

Dünyanın birçok bölgesinde askeri mantıkla davranan sorumluların artmakta oluşunun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı bu bakımdan NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kırım'ın ilhakına ve Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlığa Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri varlığını arttırıp, Avrupa Savunma Birliği ile karşılık vermesinin yerinde olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın askeri mantığa, sivil ve diplomatik mantıkla karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Sigmar Gabriel, Avrupa'nın "kriz yönetme yeteneğinin" geliştirilip, "askeri önlemler almaktan çekinmemekle birlikte sivil önlemlere öncelik tanımasından yana olduğunu" açıkladı.

"Krizlere silah değil mantıkla çözüm aranmalı"

Krizlerin önlenmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesi açısından Avrupa'nın yerini başkalarının alamayacağına dikkat çeken Gabriel, "Rusya'nın yolsuzlukla mücadele misyonu başlatması ya da yargıçların Çin'de eğitilmesi inandırıcı olur muydu?” sorusuna makalesinde yer verdi. Dışişleri Bakanı Gabriel "askeri yöntemlere başvurmadan anlaşmazlıkları giderme çabalarının ilerisi için verimli bir yatırım olacağını" sözlerine ekledi.

Gabriel'in de katılacağı üç günlük Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışı bugün Almanya ve Fransa'nın savunma bakanları Ursula von der Leyen ile Florence Parly tarafından yapılacak. Konferansın gündeminde AB'nin eylem yeteneğinin geleceği, Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, Ortadoğu'daki anlaşmazlıklar ve silahsızlanmayla ilgili konular yer alıyor. Münih'teki buluşmaya 20 dolayında devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

Alman Gazeteciler Birliği: Basın özgürlüğü için bir zafer

ABD ve Türkiye’den ‘Stratejik Ortaklık’ Açıklaması

ABD ve Türkiye’den ‘Stratejik Ortaklık’ Açıklaması

Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması

SPD'nin oyları dibe vurdu

SPD'nin oyları dibe vurdu

Merkel-Yıldırım Görüşmesinden Bir Gün Sonra Deniz Yücel Tahliye Edildi

Merkel-Yıldırım Görüşmesinden Bir Gün Sonra Deniz Yücel Tahliye Edildi

Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye kırmızı çizgileri aştı

Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye kırmızı çizgileri aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.