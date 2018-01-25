Gabriel: Tanklar konusunda kararı yeni hükümet verecek

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonda Alman Leopard 2 tanklarının kullanılması nedeniyle kamuoyunda yaşanan tartışmalarla ilgili Alman hükümetinden açıklama geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel dergisine verdiği demeçte, görevdeki Alman hükümetinin yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı.
Türkiye, TSK envanterinde bulunan Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunmuş, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.
"Endişeliyiz"
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Spiegel'e verdiği demeçte "Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu" belirterek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmamamız gerektiği ve bunu yapmayacağımız Alman hükümeti açısından nettir" dedi.
Gabriel, mevcut hükümetin, kritik planlarla ilgili istişareler için yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğini sözlerine ekledi.
Seçimler sonrasında görevi sürdüren Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan eski koalisyon hükümeti, yeni bir koalisyon kurmak için görüşmeleri sürdürüyor.
Spiegel haberinde Gabriel'in açıklaması, "Gabriel ve Merkel'in kamuoyunda birkaç gündür giderek şiddetlenen tartışmaları yatıştırma girişimi" olarak değerlendirildi.
DW/Reuters,BK/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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