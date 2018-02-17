Gabriel: Türkiye ile diyalog canlandırılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının, Türkiye ile tüm diyalog kanallarının açılması yönünde kullanılması gerektiğini savundu.

Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger'in, "Deniz Yücel'in serbest bırakılması Türkiye ile ilişkilerde normalleşmenin başlayabileceği anlamına geliyor mu, yoksa diğer bazı adımların atılması gerekecek mi?" sorusunu yanıtlayan Gabriel, ilişkilerin geliştirilmesinde Yücel'in tutukluluğunun büyük bir engel olduğunu ancak tek engel olmadığını söyledi.

Gabriel, bugüne kadar 7 Alman vatandaşının serbest bırakıldığını, ancak siyasi suçlamalarla karşı karşıya bulunan 5 Alman vatandaşının tutukluluk halinin ise sürdüğüne dikkat çekti.

"Avrupa'nın değerlerini dikkate alarak Türkiye'de yaşananlara baktığınız takdirde büyük görüş ayrılıkları olduğu açık. Gerçek bu" diyen Gabriel tüm güçlüklere rağmen Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savundu.

"İyi durumu daha iyiye çevirmekten etkili metot yok"