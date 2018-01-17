Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de 11 aydır tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi. Yücel, serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirtmişti. Gabriel Berlin'de yaptığı açıklamada, "Kirli anlaşma yok" diye konuştu. Bakan böyle bir kategoride düşünmenin Türkiye'ye karşı da mantıklı olmayacağını söyleyerek, "Gerçekten iyi ilişkiler için çabalanması isteniyorsa, o zaman iki ülke birbirinesaygı temelinde yaklaşmalı ve birbirine teamüllerin dışında davranılıyor suçlaması yöneltilmemeli" dedi.

Gabriel açıklamasının devamında, "Sayın Yücel'in açıklamalarını okudum. Söyleşiyi onun bakış açısından baktığımda anlıyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim: Böyle düşünmesi için bir neden yok. Her iki ülke ilişkilerin normalleşmesini istiyor ve NATO'daki gibi ittifaklarda yeniden iyi ilişki içinde olmayı istiyor. Bu durumun Sayın Yücel'in durumu ile ilgisi yok" diye konuştu.

Deniz Yücel ne demişti?