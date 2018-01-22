Gabriel ve Çavuşoğlu Afrin'i konuştu

Operasyon, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin de gündemindeydi.Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Türkiye'nin üç gün önce başlattığı Afrin harekatıyla ilgili olarak Almanya'nın endişelerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Telefon görüşmesinde Gabriel'in Çavuşoğlu'na, Almanya'nın "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin tırmanması ve harekatın sivil halk üzerindeki muhtemel insani etkileri" konusunda duyduğu endişeyi ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iki dışişleri bakanının Suriye'de siyasi çözüm sürecinin artık daha yoğun bir biçimde devam etmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Görüşmeye ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Mogherini: Siviller etkilenmemeli

Afrin operasyonu ile ilgili bir açıklama da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. "Son derece endişeli" olduğunu söyleyen Mogherini, harekatın siviller ve Suriye barış süreci üzerinde yaratacağı etkinin önemine vurgu yaptı.