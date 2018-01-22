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Gabriel ve Çavuşoğlu Afrin'i konuştu

22.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp Almanya'nın Afrin harekatıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Operasyon, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin de gündemindeydi.Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Türkiye'nin üç gün önce başlattığı Afrin harekatıyla ilgili olarak Almanya'nın endişelerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Telefon görüşmesinde Gabriel'in Çavuşoğlu'na, Almanya'nın "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin tırmanması ve harekatın sivil halk üzerindeki muhtemel insani etkileri" konusunda duyduğu endişeyi ilettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iki dışişleri bakanının Suriye'de siyasi çözüm sürecinin artık daha yoğun bir biçimde devam etmesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Görüşmeye ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Mogherini: Siviller etkilenmemeli

Afrin operasyonu ile ilgili bir açıklama da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. "Son derece endişeli" olduğunu söyleyen Mogherini, harekatın siviller ve Suriye barış süreci üzerinde yaratacağı etkinin önemine vurgu yaptı.

"Bir yandan insani yardımların yerine ulaşacağının garanti edilmesi ve sivillerin askeri faaliyetlerden etkilenmemesi" gerektiğinin altını çizen Mogherini, diğer yandan da harekatın "Suriye'de kalıcı bir barış ve güvenliği sağlayabileceğine inandıkları Cenevre görüşmelerinin sürdürülmesini sekteye uğratabileceği" uyarısında bulundu.

Yüksek Temsilci, "gelecek günlerde" Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'le konuyla ilgili olarak görüşmeyi umduğunu belirtti.

Reuters/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Belliki merkele özür mektubu gitti icazete gerek yok TÜRK ASKERİ ERGENEKON BALYOZ diye yok edil.ese 1 haftada suriyeyi alirdi karsinda 15 bin yillik ordu var inlu sistemin kurucusu mete HAN'ın ruhu bizimle Ne Mutlu Türküm Diyene
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