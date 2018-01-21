Gabriel:Çatışmalar Önceden Hesaplanamayacak Riskleri Getiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG/PYD kontrolünde olan Afrin bölgesine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı' operasyonu devam ederken, Almanya'dan harekata yönelik ilk resmi açıklama Pazar günü geldi. Afrin'e yönelik operasyonun kendisini ‘kaygılandırdığını' söyleyen Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden hesaplanamayacak riskleri beraberinde getiriyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

SPD'li politikacı, hem Türkiye'nin hem de YPG/PYD'nin IŞİD'le mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyerek, IŞİD'in Suriye'de aldığı yenilgiden sonra bölgenin barış ve istikrara yönelik adımlara ihtiyacı olduğunu öne sürdü. "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmaların sürmesidir" diyen Gabriel, bölgedeki insanların yeterince acı çektiğini ifade etti ve tüm tarafların siyasi olarak ilerleme keydetmelerinin hedeflenmesini istedi.

SPD'nin kurultayına kilitlenen başkent Berlin'de, Alman siyasetçilerden Afrin operasyonu ile ilgili başka değerlendirme ve yorum gelmemesi dikkat çekerken, harekat başlamadan önce geçen Cuma bir açıklama yapan bir dışişleri bakanlığı sözcüsünün, "Türkiye'nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişeleri" olduğunu belirtmesi ve bunun Türkiye açısından öneminin büyük olduğunun Alman hükümeti tarafından bilindiğini söylemesi, Berlin'in operasyon konusunda Ankara'nın tavrına ‘anlayışla' yaklaştığı yorumlarına neden olmuştu. Söz konusu sözcü, "Almanya için önemli olan hususun Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal İslamcı örgütlere odaklanılması" olduğunu da belirtmişti.