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Gabriel:Çatışmalar Önceden Hesaplanamayacak Riskleri Getiriyor

21.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden hesaplanamayacak riskleri beraberinde getiriyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG/PYD kontrolünde olan Afrin bölgesine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı' operasyonu devam ederken, Almanya'dan harekata yönelik ilk resmi açıklama Pazar günü geldi. Afrin'e yönelik operasyonun kendisini ‘kaygılandırdığını' söyleyen Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden hesaplanamayacak riskleri beraberinde getiriyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

SPD'li politikacı, hem Türkiye'nin hem de YPG/PYD'nin IŞİD'le mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyerek, IŞİD'in Suriye'de aldığı yenilgiden sonra bölgenin barış ve istikrara yönelik adımlara ihtiyacı olduğunu öne sürdü. "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmaların sürmesidir" diyen Gabriel, bölgedeki insanların yeterince acı çektiğini ifade etti ve tüm tarafların siyasi olarak ilerleme keydetmelerinin hedeflenmesini istedi.

SPD'nin kurultayına kilitlenen başkent Berlin'de, Alman siyasetçilerden Afrin operasyonu ile ilgili başka değerlendirme ve yorum gelmemesi dikkat çekerken, harekat başlamadan önce geçen Cuma bir açıklama yapan bir dışişleri bakanlığı sözcüsünün, "Türkiye'nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişeleri" olduğunu belirtmesi ve bunun Türkiye açısından öneminin büyük olduğunun Alman hükümeti tarafından bilindiğini söylemesi, Berlin'in operasyon konusunda Ankara'nın tavrına ‘anlayışla' yaklaştığı yorumlarına neden olmuştu. Söz konusu sözcü, "Almanya için önemli olan hususun Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal İslamcı örgütlere odaklanılması" olduğunu da belirtmişti.

Bu arada Der Spiegel dergisi, Afrin operasyonunda da kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyonu konusunda Dışileri Bakanı Gabriel'in Türkiye'nin talebine onay vereceğini öne sürdü. Habere göre, Ocak ayının başında Goslar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Gabriel, savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in Leopard'ları modernizasyonu üstlenmesine yeşil ışık yaktı. Rheinmetall tarafından geçen Ekim ayında yapılan bir açıklamada, Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim nedeniyle projenin beklemede olduğu ve hükümetten onay almadığı belirtilmişti. Federal Dışişleri Bakanlığı, habere ilişkin henüz açıklama yapmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde Leopard tanklarından 354 adet bulunuyor.

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