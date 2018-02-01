Gabriel'den İsrail'e iki devletli çözüm çağrısı

Gabriel ayrıca Kudüs'ün statüsü konusunda da Almanya'nın tavrını dile getirdi.Resmi bir ziyaret için günübirlik İsrail'e ve Batı Şeria'ya giden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, barış süreci ve iki devletli çözüm konusunda kaygılarını dile getirdi.

Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Ramallah'ta da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Gabriel, İsrail'in orta ve uzun vadeli seçenekleri konusunda endişe ettiğini söyledi.

Katıldığı bir güvenlik konferansında "İsrail'in bu ihtilafta stratejisi tam olarak nedir?" sorusunu soran Alman Dışişleri Bakanı, "İsrail'in yakın bir müttefiki ve dostu olarak, bu ihtilafta artık müzakere edilmiş bir çözüm arayışını desteklemiyorsa bunu öğrenmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İki devletli çözümün ihtilafın giderilmesi için "temel" nitelikte olduğunu hatırlatan Gabriel, Filistin'in kendi kaderini tayin etmesine izin verilmediği müddetçe İsrail'in kalıcı bir işgal ve çatışma ortamının bedelini ödemeye hazır olup olmadığını sordu.