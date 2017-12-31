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Gabriel'den Kuzey Kore uyarısı

31.12.2017 18:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kuzey Kore'nin nükleer güç haline gelmek için sürdürdüğü girişimin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kuzey Kore'nin nükleer güç haline gelmek için çabalarını sürdürmesi, diğer ülkelerin ise bu duruma seyirci kalması halinde, bunun tehlikeli sonuçları olacağı uyarısını yaptı.

Gabriel, Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelere verdiği demeçte "Eğer Kuzey Kore nükleer silah sağlar, dünyanın geri kalanı ise buna seyirci kalırsa, bu gerçekten çok tehlikeli bir durum" şeklinde konuştu. Böyle bir durumda başkalarının da bu kötü örneği izleyeceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, ancak buna karşı bir askeri çözümün "akıl almaz sayıda insan hayatına mal olacağı"nın altını çizdi.

Kuzey Kore uluslararası toplumun tüm baskılarına ve eleştirilerine rağmen nükleer çalışmalarını ve füze denemelerini sürdürüyor. Ülkenin özellikle ABD ile olan ilişkilerinde son dönemde büyük gerilim yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında geçen aylarda ağır sözlü atışmalar yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ABD Başkanı Trump için “dengesiz Amerikalı bunak” demiş, Trump ise Kim'e “Roket Adam” adını takmıştı.

"Roket Adam bir intihar görevinde"

ABD Başkanı Trump eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Kore liderini kastederek "Roket Adam, kendisini ve rejimini sonlandıracak bir intihar görevinde" diye konuşmuştu. Trump, ABD kendini ya da müttefiklerini korumak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka bir seçeneğin kalmayacağını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son olarak 22 Aralık'ta oybirliğiyle, kasım ayında yaptığı kıtalararası balistik füze denemesi nedeniyle, Kuzey Kore'ye sert yaptırım kararları almıştı.

AFP/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

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