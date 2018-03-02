Gabriel'den Trump'a ticaret savaşı uyarısı

Dışişleri Bakanı Gabriel, Başkan Trump'ın kararının ticaret savaşına neden olabileceğini belirtti.Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den tepki geldi. Gabriel, Trump'ın yeni vergi planının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyledi.

Yeni vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işlerini kaybetme riskini doğuracağını belirten Gabriel, Trump'a planı gözden geçirme çağrısı yaptı. Ticaret alanında yaşanacak bir çekişmenin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Gabriel, "İki tarafın birbiri ile kavgası, üçüncü tarafı memnun eder" dedi.

Gabriel'den Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı geldi. Gabriel, gümrük vergisi hamlesine birliğin "kararlı bir şekilde" cevap vermesi gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine verdiği röportajda Gabriel, Washinton'ın Brüksel'den bir cevap geleceği konusunda şüphesi olmaması gerektiğini dile getirdi. Almanya, AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından ilk sırada yer alıyor.