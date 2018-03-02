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Gabriel'den Trump'a ticaret savaşı uyarısı

02.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Almanya, ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Gabriel, Başkan Trump'ın kararının ticaret savaşına neden olabileceğini belirtti.Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den tepki geldi. Gabriel, Trump'ın yeni vergi planının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyledi.

Yeni vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işlerini kaybetme riskini doğuracağını belirten Gabriel, Trump'a planı gözden geçirme çağrısı yaptı. Ticaret alanında yaşanacak bir çekişmenin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Gabriel, "İki tarafın birbiri ile kavgası, üçüncü tarafı memnun eder" dedi.

Gabriel'den Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı geldi. Gabriel, gümrük vergisi hamlesine birliğin "kararlı bir şekilde" cevap vermesi gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine verdiği röportajda Gabriel, Washinton'ın Brüksel'den bir cevap geleceği konusunda şüphesi olmaması gerektiğini dile getirdi. Almanya, AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından ilk sırada yer alıyor.

Trump'ın kararına AB yönetiminden de sert tepki var. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız. Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" demişti.

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak. Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtmişti.

AP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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