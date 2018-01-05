Gabriel'den Türkiye'ye silah ihracaatı için Deniz Yücel şartı

Son Güncelleme 2 saat önce 05.01.2018 22:34 |2 saat önce

Çavuşoğlu ve Gabriel yarın Goslar'da bir araya gelecek.

Gabriel görüşme öncesindeki açıklamasında, Türkiye silah ihracaatına onay için Deniz Yücel meselesinin çözüme kavuşması gerektiğine işaret etti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'nın Goslar kentinde Alman mevkîdaşı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek. İki bakanın Antalya'da görüştüğünü hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, bu ziyaretlerin "Türk-Alman ilişkilerinin adım adım normale dönmesi için iki tarafın gösterdiği çabanın bir ifadesi" olduğunu söyledi. Adebahr, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yoğunlaştırılmasının da bunun bir parçası" olduğunu belirtti. Sözcü Adebahr, görüşmede "kültürden bölgesel meselelere ve bölgede işbirliğine kadar" iki ülke arasındaki çeşitli konuların ele alınacağını söyledi. Adebahr, bu konular arasında "tutukluluk durumlarının" da olduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin de gazeteci Deniz Yücel'in durumu olduğunu belirtti. Adebahr, "Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi görme zamanının artık geldiğine inandıklarını" da sözlerine ekledi.

Silah ihracaatı için Yücel meselesinde çözüm şartı Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracaatına onay vermeyeceklerini ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'ye Almanya'dan silah ihracaatına ilişkin soruları yanıtladı. Gabriel, Türkiye'nin NATO'da ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, "Alman Federal Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracaatına onay vermediğini" söyledi. Gabriel "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi. Bakan Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra,"genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin" de Almanya için önemli olduğunu vurguladı. Tutuklu Alman vatandaşları Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in geçen yıl şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanması iki ülke arasındaki gerilim yaratan konuların başında geliyor. Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'in yanı sıra siyasi gerekçelerle Alman vatandaşlarının Türkiye'de gözaltına alınması Almanya'da tepkiyle karşılanıyor.