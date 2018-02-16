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Gabriel'den Yücel için Türk hükümetine teşekkür

16.02.2018 15:02 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesine ilişkin sürecin hızlandırılmasına desteklerinden ötürü Türk hükümetine teşekkür etti.

Gabriel'den Yücel için Türk hükümetine teşekkür

Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün!" dedi.Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ediliyor. Tahliye kararı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Türk hükümet yetkilileri ile Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda bire bir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söyledi.

Merkel'e de teşekkür etti

Alman bakan, özellikle mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerini iletti. Gabriel, "bu zor konuda Dışişleri Bakanlığı'na duyduğu güvenden ötürü" Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de teşekkür etti.

"Bugün hepimiz için güzel bir gün!" diyen Gabriel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yücel’in "çok yakında" Türkiye’den ayrılabileceğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Bu muhteşem bir haber" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in hapishanede geçirdiği her gün çok fazlaydı" dedi. Maas, Türkiye'de "haksız yere" tutuklu olan Alman vatandaşlarının serbest kalması için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Deniz Yücel'in tutukluluğu Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin bel kemiğini oluşturan konulardan biriydi. Alman yetkililer, ilişkilerin normalleşmesi için Yücel de dahil olmak üzere Almanya'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyordu.

DW,AFP,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adalet saraya saray haçlılara PAPAYA bağlı al sana kanıt
Haçlı işbirlikçisi papa çocukları kimmiş işte kanıtı
Şu almanları adam zan ediyordm meğerse hepsi tam bir coni.
iceride 200 gazeteci daha var ama kimin umurunda,herkes kendi adamini kurtarma pesinde...
Demek ki bizim ülkede hukuk var ve bagimsiz??? peki basbakan önceden nasil bildi cikacagini malum mu oldu yani?
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