GAIA Evreni Tarıyor Yeni Gök Cisimleri Keşfediyor

İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 100 milyar yıldız bulunuyor. Bunların hepsinin kataloğunu çıkarmak son derece zor bir iş. Avrupa Uzay Dairesi'nin GAIA uzay aracı sayesinde bu yıldızların en azından yüzde birinin konumu, parlaklığı, uzaklığı, hareketleri, rengi ve sıcaklığıyla ilgili artık daha çok bilgiye sahibiz.

Dünyadan yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzaklıkta bir yörüngede bulunan GAIA uzay aracı, üç farklı aygıtıyla 2013'ten beri evreni tarıyor.

GAIA'nın kamerası, kendi etrafında çembere benzer bir yörüngede dokuz yıla varan bir sürede dönerek her bir hedefi yaklaşık 70 kez gözlemliyor.

10 metre genişliğindeki güneş paneli enerji toplarken bir yandan da aygıtları güneşin ısısından koruyor ve sıcaklığın belirli bir düzeyde korunmasını sağlıyor.

GAIA, yıldızların dışında galaksimizde bulunan Jüpiter boyutlarında onbinlerce dış gezegen, onbinlerce asteroid ve başka galaksiler ve kuazarlar yani yıldızsı gök cisimleri de keşfetti.

Avrupa Uzay Dairesi ESA, kısa süre önce galaksimizde bulunan bir milyar 700 milyondan fazla yıldızın, dış gezegenlerin, asteroidlerin ve kuazar yani yıldızsı gök cisimlerinin güncellenmiş kataloğunu yayınladı. Bu yeni veriler, evrenin başlangıcını ve hayat belirtileri olabilecek başka gezegenleri araştıran astronomi uzmanlarına, daha önce hiç sahip olmadıkları üç boyutlu bir harita sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki astronomlar, çalışmalarında yeni bulgulardan yararlanmaya başladı bile.

GAIA uzay aracının faaliyetlerinin bu yılın sonuna kadar sürmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, aracın misyonunun dört yıl daha uzatılabileceğini söylüyor.

