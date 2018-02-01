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Galler 18 yaş altına dil, meme ucu ve cinsel organ piercingini yasakladı

01.02.2018 16:06 | Son Güncelleme

Galler, 18 yaş altı gençlerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yapmasını yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak potansiyel sağlık sorunları gösterildi.

Galler 18 yaş altına dil, meme ucu ve cinsel organ piercingini yasakladı

Galler, 18 yaş altı gençlerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yapmasını yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak olası sağlık sorunları gösterildi.

Gallerli yetkililer, bu hamleyle gençleri daha iyi koruyacaklarını açıkladı.

Yasaya göre piercing yapan işletmeler, vücutlarını deldirmek isteyenlerden 18 yaşın üzerinde olduğunu kanıtlamasını isteyecek, aksi takdirde işletmeler cezayla karşılaşacak.

İngiltere'de piercing kullananlar üzerinde yapılan bir araştırma, 16-24 yaş arası gençlerin üçte birinin sağlık sorunları yaşadığını ortaya koymuştu.

Bu kişiler arasında dilini deldirenlerin yüzde 50'sı, cinsel organlarını deldirenlerin yüzde 45'i, meme uçlarını deldirenlerin de yüzde 35'i sağlık sorunu yaşadıklarını belirtmişti.

Galler hükümeti, gençlerin bedenlerinin gelişmeye devam etmesi nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya yetişkinlere kıyasla daha yatkın olduklarını söylüyor.

Galler'in yanı sıra Londra ve İskoçya'da da bazı yerel yönetimler piercinglere kısıtlama getirmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Dil cinsel organ Meme Ucu Galler piercing

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
10 numara karar almışlar sapıtmış insan toplulukları na gerek yok
Pislikler
10 numara 5 yıldız karar saygıyLa Selamlıyorum Sizi ne pis bişi demir takmak dövme yapmak
iğrenc itici ve tiksinti
o burun pisliğine bulaşa bulaşa ne idüğü belirsiz olan bilmem ne takanlar o taktığınız pisliğe bulaşan şeyi AYI ların burnuna da takıyorlar piercing ne biliyorum getizekalı
Darısı Türkiye ye
Çok doğru bir karar iyice sapıtmış bunlar zaten aynı kararıTürkiyedede alsınlar hatta bunları kontrol etsinler.ağaç yaş iken eğilir...
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