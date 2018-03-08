Gallup: ‘Amerikalılar Federal Hükümetin İşleyişinden Memnun Değil’

Son yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalılar, federal hükümetin çalışma biçiminden memnun değil.
Araştırma şirketi Gallup’un anketine göre Amerikalıların sadece yüzde 34’ü hükümetin boyutundan ve gücünden “çok” ya da “biraz” memnun.
En düşük seyrinde olan bu rakamların daha çok anlattığı şey ise, 2011 ve 2017 yılları arasında çok az değişmiş olması. Gallup, hükümetle ilgili kamu memnuniyetinin 2001 ve 2008 yılları arasında çok daha yüksek olduğunu bildiriyor.
Ocak 2001’de seçim sonrası Anayasa Mahkemesi seçimleri kılpayı kazanan George W. Bush’un başkanlığını ilan ettiğinde, Amerikalıların yüzde 68’i hükümetin sisteminden memnundu. Hükümetin boyutu ve gücünden memnun olanların oranı ise yüzde 50’ydi.
2001’deki 11 Eylül terör saldırılarının ardından, hükümet sistemi ve büyüklüğünden memnuniyet yüzde 76 ve yüzde 60’a çıktı; ancak 2003’te yeniden düşüşe geçti.
Bush yönetiminin 2009’da sona ermesiyle, hükümet sistemine duyulan memnuniyet yüzde 53’e, büyüklüğü ve gücüne olan memnuniyet yüzde 41’e indi.
Gallup 2011’e kadar ölçüm yapmadı. 2011’de çift haneli düşüşler yaşandı. O günden bu yana da hükümetin gücü ve büyüklüğüne duyulan memnuniyet yüzde 40’ın üzerine çıkmadı.
Amerikalıların hükümetle ilgili görüşleri hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında düştü. Demokratların sadece yüzde 29’u mevcut siyasi sistemi destekliyor. Hükümetin boyutu ve gücünden duyulan memnuniyet de bir yılda yüzde 24 düştü.
Cumhuriyetçiler, hükümet sisteminden daha memnun görünüyor. Aralarındaki oran yüzde 51. Eski başkan Barack Obama’nın son günlerinde bu oran yüzde 38’di. Cumhuriyetçiler arasında hükümetin büyüklüğünden olan memnuniyet yüzde 34’e çıktı. Bu oran 2017’de yüzde 21, 2016’da yüzde 16’ydı.
Gallup, Amerikalıların yakın zamanda hükümetle ilgili görüşlerinin muhtemelen değişmeyeceğini de belirtti. Araştırmada, “Kutuplaşmanın ötesinde halkın öngörülebilir gelecekte ABD’nin hükümet sistemi, büyüklüğü ve gücünden memnun olmamayı sürdüreceğine inanmak için nedenler var” dendi.
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