Game of Thrones finali: HBO'dan spoilerlara karşı 'çılgın önlemler'

Son Güncelleme 4 saat önce 28.12.2017 07:41 |4 saat önce

HBO, dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un son sezonuyla ilgili spoilerların piyasaya çıkmaması için aşırı önlemler alıyor. Vanity Fair dergisine göre bu önlemleri 'delice' diye nitelemek bile mümkün.

ABD merkezli televizyon ağı HBO, dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un son sezonuyla ilgili spoilerların piyasaya çıkmaması için aşırı önlemler alıyor. Geçtiğimiz sezon boyunca hem senaryonun hem de yayımlanmamış bölümlerin ortaya çıkması, yapımcı şirketin başını ağrıtmıştı. Final sezonunda böylesine kötü sürprizlerin tekrar yaşanmaması için medyaya sızan bilgiler ve dizi oyuncularının paylaştıkları, çok sıkı önlemlerin alındığını ortaya koyuyor. Eğer bir aksilik olmazsa dizinin 8'inci sezonu 2019'da gösterilecek. Şu aralar dizinin oyuncuları son sezonun çekimleriyle meşgul. HBO, en büyük sızıntıların şirketin kendi içinden çıktığını bildiği için ona göre önlem alıyor. Vanity Fair dergisine göre bu önlemleri 'delice' diye nitelemek bile mümkün. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizinin sonuna ilişkin sızıntıları önlemek için alınan ilk önlem, birden fazla final sahnesinin çekilmesi. HBO Program Başkanı Casey Bloys'un açıklamasına göre çekimler sırasında dronelar ile görüntülerin alınması aracılığıyla finalin anlaşılmasını önlemek için birden farklı alternatif son çekilecek.