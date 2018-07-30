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Cinsel içerikli köy isimleri parlamentoyu karıştırdı

30.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Gana Parlamentosu'nda elektrik bağlanacak bölgelerin adı okunurken, cinsel organ isimleri içeren köyler milletvekilleri arasında gülme krizine neden oldu.

Cinsel içerikli köy isimleri parlamentoyu karıştırdı

Milletvekili John Frimborg, Twi dilinde "Bilge Vajina" (Etwe nin Nyansa), "Aptal Penis" (Kote ye Aboa) ve Üzgün Testis (Shua ye Morbor) anlamına gelen köylerin elektriğe kavuşacağını söyledi.

Enerji Bakanı Boakye Agyarko, ülkenin doğusundaki köylerin isimleri okunurken, "Elektrik, bu köylerin gece hayatını değiştirebilir" diye espri yaptı.

Birçok Ganalının bu köylerin adlarını ilk kez duydukları belirtiliyor.

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Sosyal medyadaki paylaşımlarda köylere neden bu tür isimler verildiği soruları soruldu.

BBC Akra muhabiri Thomas Naadi, normalde köy isimlerinin buralara ilk yerleşen kişiler tarafından verildiğini söylüyor.

Naadi, köy adlarının bu kişilerin yaşam deneyimlerinden esinlenerek konulduğunu belirtiyor.

Gana'da halkın yüzde 80'e yakının elektriğe erişimi var.

Dünya Bankası'nın 2016'da yayımladığı bir raporda Afrika genelinde halkın sadece yüzde 40 kadarının elektriği olduğu belirtiliyor.

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