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“Gana’nın BAE’ye altın ihracatında 5 milyar dolar eksik var”

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 13:51 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Gana'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan altın ihracatının resmi rakamlara göre 2 milyar dolar olsa da gerçekte 7 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Pulse Ghana'da yer alan habere göre, geçen yıl yasadışı madencilik faaliyetleri de hesaba katıldığında Gana'dan BAE'ye 2 milyar dolar değil, 7 milyar dolar altın ihracatı gerçekleşti.

Küçük ölçekli madencilik faaliyetlerine getirilen yasağın ne zaman kalkacağına dair soru sorulan Başkan Akufo-Addo, henüz yasadışı madencilikle mücadelenin tamamen kazanılması için yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Afrika'nın en büyük ikinci altın üreticisi Gana'nın 2015'te 2.8 milyon ons olan altın üretimi 2016 yılında 4.1 milyon onsa çıkarak son kırk yılın en yüksek seviyesine gelmişti. 2017 Ocak'ta göreve gelen Nana Akufo-Addo yasadışı madencilikle mücadele kapsamında el emeği (artisanal) madenciliği ve altın yıkama gibi küçük ölçekli madenciliği yasaklamıştı. (Fotoğraflı)

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