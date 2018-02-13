Gates Çiftinden Trump’a: ‘Kadınlara Saygılı Davranın’

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda, ABD Başkanı Donald Trump’ın insanlara özellikle de kadınlara saygılı davranması ve fakir ülkelere yatırımları sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zenginlerinden olan Gates çifti, kurdukları yardım vakfıyla ilgili soruları yanıtladıkları yıllık açık mektupta, Trump’ın dış yardımları kesme planlarını eleştirdi. Trump’ın açıklamaları ve politikalarıyla tüm Amerikalılar için örnek oluşturma ve güçlü olma sorumluluğuna dikkat çekilen mektupta Melinda Gates, “Keşke başkanımız konuşurken ya da Twitter kullanırken insanlara özellikle de kadınlara saha saygılı davransa” ifadelerini kullandı.

Bill ve Melinda Gates, Trump’ın yurtdışında yoksulluk ve hastalıklarla mücadele için ayrılan bütçeyi kesmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bill Gates, “Bu çabalar hayat kurtarıyor. Yoksul ülkeleri istikrarlı hale getirerek, hastalıkları salgına dönülmeden önleyerek Amerikalılar’ın güvende olmasını sağlıyor. Daha fazla insan hasta oldukça ya da aç kaldıkça dünya daha güvenli olmuyor” dedi.