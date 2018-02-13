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Gates Çiftinden Trump’a: ‘Kadınlara Saygılı Davranın’

13.02.2018 20:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en zenginlerinden olan Gates çifti, kurdukları yardım vakfıyla ilgili soruları yanıtladıkları yıllık açık mektupta, Trump’ın kadınlara saygılı davranması ve fakir ülkelere yatırımları sürdürmesi gerektiğini söyledi

Gates Çiftinden Trump’a: ‘Kadınlara Saygılı Davranın’

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda, ABD Başkanı Donald Trump’ın insanlara özellikle de kadınlara saygılı davranması ve fakir ülkelere yatırımları sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zenginlerinden olan Gates çifti, kurdukları yardım vakfıyla ilgili soruları yanıtladıkları yıllık açık mektupta, Trump’ın dış yardımları kesme planlarını eleştirdi. Trump’ın açıklamaları ve politikalarıyla tüm Amerikalılar için örnek oluşturma ve güçlü olma sorumluluğuna dikkat çekilen mektupta Melinda Gates, “Keşke başkanımız konuşurken ya da Twitter kullanırken insanlara özellikle de kadınlara saha saygılı davransa” ifadelerini kullandı.

Bill ve Melinda Gates, Trump’ın yurtdışında yoksulluk ve hastalıklarla mücadele için ayrılan bütçeyi kesmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Bill Gates, “Bu çabalar hayat kurtarıyor. Yoksul ülkeleri istikrarlı hale getirerek, hastalıkları salgına dönülmeden önleyerek Amerikalılar’ın güvende olmasını sağlıyor. Daha fazla insan hasta oldukça ya da aç kaldıkça dünya daha güvenli olmuyor” dedi.

Bill Gates, Trump’ın “Önce Amerika” politikasından bu nedenle endişe duyduğunu da belirterek, “Elbette, ABD kendi insanlarını korumalı; ancak soru bunu nasıl yapacağı... Bana göre dünyadan kendimizi tecrit etmek yerine dünyayla ilgili olmak, Amerikalılar dahil, herkesin yararına” yorumunu yaptı.

Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Dairesi için bu yıl 37 milyar 800 milyon dolarlık bütçe ayırmak istiyor. Bu rakam 2018’de ayrılan bütçenin üçte biri.

Bill & Melinda Gates Vakfı, dünyanın en büyük özel yardım kuruluşlarından biri. Vakıf küresel aşı kampanyaları ve AIDS, sıtma gibi hastalıklarla mücadelesiyle tanınıyor.

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