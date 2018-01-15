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Gates Vakfı Pakistan sağlık sektörüne destek olacak

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Microsoft şirketinin sahibi milyarder Bill Gates, Pakistan Ulusal Sağlık Hizmetleri Düzenleme ve Koordinasyon Bakanlığı'na (NHA) yazdığı resmi mektupta, Pakistan'a çocuk felci tedavisi ve sağlık hizmetleri için yardımda bulunacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de Aralık ayında milyarder Bill Gates ve Pakistan NHS Bakanı Saira Afzal Tarar arasında gerçekleşen toplantıda, Gates Derneği ve Pakistan hükümeti arasında kurulması planlanan sağlık hizmetleri ortaklığı konuşuldu.

Toplantı sırasında Bill Gates NHS'yi, çocuk felci tedavisinde için gösterdiği çaba ve Pakistan sağlık sektörüne getirdiği yenilikler sebebiyle takdir ederken, Tarar Pakistan'da çocuk felci virüsün hala aktif olduğu mevcut bölgelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Toplantının ardından 5 Aralık'ta Bill & Melinda Gates Vakfı'nın Tarar'a gönderdiği mektupta, ortaklıkla ilgili son detayların her iki tarafın kendi adayları arasında sonuçlandırılması yer aldı. NHS sözcüsü toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaklık kapsamında anne ve çocuk sağlığı gibi hizmetlere yeni alanlar eklenmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi planlanıyor. Ortaklık, detaylarla ilgili teknik ekip görüşleri alındıktan sonra Mart ayında sonuçlandırılacak" dedi. (Fotoğraflı)

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