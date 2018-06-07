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Gauck: Göçmenler Alman değerlerini kabullenmeli

07.06.2018 21:11 | Son Güncelleme

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck, onlarca yıldır Almanya'da yaşayan göçmenlerin "Almanca sohbet edecek durumda olmamalarının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Gauck: Göçmenler Alman değerlerini kabullenmeli

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya'ya gelen göçmenlerin Alman değerlerini kabul etmek durumunda olduğunu söyledi.

Gauck "Onlarca yıldır Almanya'da yaşayan insanların Almanca sohbet edememelerini, çocuklarının veli toplantılarına katılmamalarını ve hatta onları dersten ya da spordan uzak tutmalarını kabul edilebilir bulmuyorum" diyerek devam etti.

Gauck'un ilgili sözleri Perşembe günü yayınlanan "memleket / yurt" konulu Bild özel sayısında yer aldı. Yabancı düşmanı veya ırkçı olarak yaftalanma korkusuyla Alman değerlerini savunmaktan geri durulmaması gerektiğini ifade eden Gauck, birbiriyle yan yana farklı topluluklarda yaşamaktansa, [tek bir toplumda] bir arada yaşamayı mümkün kılan bağlayıcı kurallar olması gerektiğini savundu.

Gauck, ülkenin yaygın kurallarının Almanya'da yaşayan herkes tarafından bir standart olarak kabul edilmesi için siyasilere çağrıda bulundu.

Gauck, "Antisemitizm, kadın düşmanlığı ya da radikal İslam hiç fark etmez: Halk, bugüne dek evrilmiş düzenimizin geçerli düzen olduğunu bilmek zorundadır. Siyaset camiası bunu herkesin idrak etmesi için çaba sarf etmelidir" dedi.

"Memleket" tartışması

Almanya'da "memleket" ve "yurt" kavramlarının ne anlama geldiği ve nasıl bir önem taşıdığı tartışması özellikle de Avrupa'ya mülteci akınının yaşandığı son yıllarda ivme kazandı. Bu bağlamda yeni Alman hükümetinin kurulmasıyla, birkaç ay önce İçişleri Bakanlığı'nın ismine "Yurt" kelimesi de eklendi.

Gauck, sözkonusu tartışmanın özellikle de çok sayıda mültecinin Almanya'ya gelişiyle ortaya çıktığını belirtti. "Göç dalgasıyla birlikte bazı insanlarda şu duygu oluşuyor: Biz artık evimizde yaşamıyoruz, yabancılaştırılıyoruz" diye konuşan Gauck, "yurt / memleket" kavramının bir "dekoratif bahçe cücesi" haline getirilene kadar "ucuzlaştırılmaması" gerektiğini kaydetti.

Gauck, "Memleket benim için bir öz güvenlik ve özgüven hissiyatıdır" dedi.

Bellevue Sarayı'nda 2012-2017 yılları arasında ikamet eden Gauck, koltuğunu geçen yıl eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier'e devretmişti.

dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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