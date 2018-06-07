Gauck: Göçmenler Alman değerlerini kabullenmeli

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya'ya gelen göçmenlerin Alman değerlerini kabul etmek durumunda olduğunu söyledi.

Gauck "Onlarca yıldır Almanya'da yaşayan insanların Almanca sohbet edememelerini, çocuklarının veli toplantılarına katılmamalarını ve hatta onları dersten ya da spordan uzak tutmalarını kabul edilebilir bulmuyorum" diyerek devam etti.

Gauck'un ilgili sözleri Perşembe günü yayınlanan "memleket / yurt" konulu Bild özel sayısında yer aldı. Yabancı düşmanı veya ırkçı olarak yaftalanma korkusuyla Alman değerlerini savunmaktan geri durulmaması gerektiğini ifade eden Gauck, birbiriyle yan yana farklı topluluklarda yaşamaktansa, [tek bir toplumda] bir arada yaşamayı mümkün kılan bağlayıcı kurallar olması gerektiğini savundu.

Gauck, ülkenin yaygın kurallarının Almanya'da yaşayan herkes tarafından bir standart olarak kabul edilmesi için siyasilere çağrıda bulundu.

Gauck, "Antisemitizm, kadın düşmanlığı ya da radikal İslam hiç fark etmez: Halk, bugüne dek evrilmiş düzenimizin geçerli düzen olduğunu bilmek zorundadır. Siyaset camiası bunu herkesin idrak etmesi için çaba sarf etmelidir" dedi.