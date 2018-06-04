Gauland'dan 'kuş pisliği' açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Nasyonal Sosyalizm dönemine ilişkin ifadesinde "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir" diyen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Partisinin gençlik örgütlenmesi Genç Alternatif'in kongresinde kullandığı ifadelerle ilgili konuşan Gauland, "Nasyonal Sosyalizm dönemini hafife almanın kendisine her şeyden daha uzak olduğunu" belirtti. Gauland, "Amacım kesinlikle bu cani sistemin kurbanlarını hafife almak ya da onlarla alay etmek değildi" dedi. AfD'li politikacı konuşmasının yol açtığı etkiden üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

Alman hükümetinden tepki

Alman hükümeti Gauland'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin Nasyonal Sosyalizm'in "tehlikesiz ya da önemsizmiş" gibi gösterilmesini tamamen reddettiğini vurguladı. Seibert, "Bir milletvekilinin böylesine açıklamalarıyla uğraşmak zorunda kalmamız utanç verici" dedi. Gauland'a açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve birçok siyasetçiden tepki gelmişti.