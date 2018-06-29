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Gazete Saldırganının Maksadı Ortaya Çıktı

29.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Jarrod Warren Ramos adlı saldırganın beş çalışanını öldürdüğü gazeteyi uzun zamandır twitter mesajlarıyla taciz ettiği anlaşıldı. Bu taciz kaynağı ise gazetenin daha önce yayınladığı bir haber

Gazete Saldırganının Maksadı Ortaya Çıktı

Maryland eyaletinin idari merkezi Annapolis’te bir gazete bürosuna silahlı saldırı düzenleyerek beş kişinin ölümüne iki kişininse yaralanmasına neden olan saldırgan, birinci dereceden cinayetle suçlandı.

Jarrod Warren Ramos adlı saldırgan hızlı biçimde tutuklandı, sorgulandı ve hapse atıldı. Ramos bugün Annapolis’te mahkeme önüne çıkacak. Yetkililer ilk açıklamalarında Ramos’un sorgu görevlileriyle işbirliği yapmadığını söylemişti.

Annapolis'te Bir Gazeteye Silahlı Saldırı

Anne Arundel ilçesi polis müdürü vekili William Krampf, saldırganın silahlı baskın düzenlediği “Capital Gazette” adlı gazetenin haber bürosunda “kurbanlarını aradığını” söyledi. Krampf, “Gelmeye, insanları vurmaya hazırdı” dedi.

38 yaşındaki Ramos’un, bir taciz davasından mahkumiyeti hakkındaki haberlerinden dolayı gazeteye tepkili olduğu ve yıllardır muhabirlerini taciz ettiği belirtiliyor.

Haberlere göre, saldırı, Ramos’un haber bürosunun camekan kapısını ateş ederek kırmasıyla başladı. Bunun üzerine gazeteciler masalarının altına sığındı ve diğer gizlenecek yerler aradı. O sırada içeride korku dolu anlar yaşandı.

Polisin 60 saniye içinde olay yerine geldiği ve ateş etmeden saldırganı tutukladığı kaydedildi. Suçlama dosyalarına göre, o sırada saldırganın da bir masanın altına gizlenmeye çalıştı. Ramos’un üzerinden “uzun bir ateşli silah” çıktığı, ayrıca sis bombası taşıdığı bilgisi verildi.

Ramos gazetenin yazarlarını küfürlü sözlerle dolu Twitter mesajlarıyla sürekli olarak taciz ediyordu. Bu mesajlardan birinde Ramos, gazetenin yayınına son verdiğini görmekten çok mutlu olacağını ama iki gazetecinin “nefes almaya son verdiğini” görmenin “daha iyi olacağını” yazmış. Yetkililer, Ramos’un Maryland’ın Laurel kentindeki apartmanında arama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenler arasında gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı ve roman yazarı Carl Hiaasen’in erkek kardeşi 59 yaşındaki Rob Hiaasen, köşe yazıları sayfası editörü Gerald Fischman, muhabirler Wendi Winters ve John McNamara’yla satış asistanı Rebecca Smith bulunuyor. Yaralanan diğer iki çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

AP haber ajansına göre Capital gazetesi muhabirlerinden Phil Davis, silahlı bir kişinin bina içinde birçok kişiyi vurduğunu söyledi.

Polis muhabiri olan Davis, Twitter üzerinden yazdığı mesajda, “Masanızın altında beklerken bir sürü insanın vurulduğunu ve saldırganın silahını yeniden doldurduğunu duymaktan daha korkutucu bir şey yok. Ben polis muhabiriyim, sürekli bu tip konuları yazıyorum. Masanızın altında saklanmanın nasıl travmatik olduğu ne kadar anlatmaya çalışsam da, orada bunu yaşamadıkça bunu bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Amerikan basın ve haber medyası, başta Başkan Donald Trump olmak üzere çok sayıda kişi tarafından “yalan haber medyası” ifadeleriyle aylardır sözlü ve internet üzerinden saldırılara hedef oluyordu. Annapolis’teki silahlı saldırının ardından New York Emniyeti kentteki tüm medya kuruluşları çevresinde güvenliği arttırdı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Lindsay Walters, “Şiddete yer yok. Hangi şekilde, kime karşı olursa olsun şiddet asla hoşgörülemez” dedi.

Başkan Trump da Twitter’da, “Düşüncelerim ve dualarım kurbanlar ve aileleriyle. İlk müdahale ekiplerinin hepsine teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yine Twitter üzerinden, Annapolis’teki olayı sert biçimde kınayarak, “İşlerini yapan masum gazetecilere yönelik şiddet saldırısı, her bir Amerikalı’ya yapılmış bir saldırıdır” ifadesini kullandı.

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