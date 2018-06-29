Gazete Saldırganının Maksadı Ortaya Çıktı

Haberlere göre, saldırı, Ramos’un haber bürosunun camekan kapısını ateş ederek kırmasıyla başladı. Bunun üzerine gazeteciler masalarının altına sığındı ve diğer gizlenecek yerler aradı. O sırada içeride korku dolu anlar yaşandı.

38 yaşındaki Ramos’un, bir taciz davasından mahkumiyeti hakkındaki haberlerinden dolayı gazeteye tepkili olduğu ve yıllardır muhabirlerini taciz ettiği belirtiliyor.

Maryland eyaletinin idari merkezi Annapolis’te bir gazete bürosuna silahlı saldırı düzenleyerek beş kişinin ölümüne iki kişininse yaralanmasına neden olan saldırgan, birinci dereceden cinayetle suçlandı.

Polisin 60 saniye içinde olay yerine geldiği ve ateş etmeden saldırganı tutukladığı kaydedildi. Suçlama dosyalarına göre, o sırada saldırganın da bir masanın altına gizlenmeye çalıştı. Ramos’un üzerinden “uzun bir ateşli silah” çıktığı, ayrıca sis bombası taşıdığı bilgisi verildi.

Ramos gazetenin yazarlarını küfürlü sözlerle dolu Twitter mesajlarıyla sürekli olarak taciz ediyordu. Bu mesajlardan birinde Ramos, gazetenin yayınına son verdiğini görmekten çok mutlu olacağını ama iki gazetecinin “nefes almaya son verdiğini” görmenin “daha iyi olacağını” yazmış. Yetkililer, Ramos’un Maryland’ın Laurel kentindeki apartmanında arama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenler arasında gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı ve roman yazarı Carl Hiaasen’in erkek kardeşi 59 yaşındaki Rob Hiaasen, köşe yazıları sayfası editörü Gerald Fischman, muhabirler Wendi Winters ve John McNamara’yla satış asistanı Rebecca Smith bulunuyor. Yaralanan diğer iki çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

AP haber ajansına göre Capital gazetesi muhabirlerinden Phil Davis, silahlı bir kişinin bina içinde birçok kişiyi vurduğunu söyledi.