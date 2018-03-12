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Gazeteci cinayeti sonrası emniyet müdürünü savunan Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti

12.03.2018 19:45 | Son Güncelleme

Jan Kuciak ve nişanlısının evlerinde öldürülmesi sonrası muhalefetin istifasını istediği İçişleri Bakanı Robert Kalinak bugün görevi bıraktı. Kalinak, soruşturmayı gerektiği gibi yürütmemekle suçlanan Emniyet Müdürü Tibor Gaspar'ı savunmuştu. Tarık Demirkan'ın haberi.

Gazeteci cinayeti sonrası emniyet müdürünü savunan Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti

Slovakya'da araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının evlerinde kurşuna dizilmelerinin ardından muhalefet tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Robert Kalinak bugün görevi bıraktı.

Robert Kalinak basın toplantısında hükümetin istikrarlı bir şekilde görevine devam edebilmesini sağlamak için istifa ettiğini açıkladı.

Soruşturmayı gerektiği gibi yürütmemekle suçlanan Emniyet Müdürü Tibor Gaspar'ı savunan Kalinak, "Durum son derece karmaşık, ancak emniyet teşkilatı görevinin başında ve hükümet de tüm gücüyle cinayeti aydınlatmaya çalışıyor" dedi.

Bilindiği gibi ülkede inşaat sektöründen siyasetçilere kadar uzanan ve kara para aklamaya yönelik faaliyetleri de bulunan bir mafya teşkilatı üzerine araştırma yapan gazeteci Jan Kuciak, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından öldürülmüştü.

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Güven oylaması talebi

Mafya ve siyasetçiler arasındaki ilişkileri sorgulayan gazetecinin öldürülmesi ülkede çok yaygın bir şekilde protesto edilmiş, Slovakya'nın pek çok şehrinde suçluların ortaya çıkarılması için yaygın gösteriler yapılmıştı.

Gazetecinin yarım kalan araştırmasının yayınlanmasının ardından, mafya siyaset ilişkilerinin dolaylı olarak hükümete kadar uzanan izleri, özellikle emniyet teşkilatını ve içişleri bakanını töhmet altında bırakmış ve soruşturmanın tarafsız bir şekilde sürdürülebilmesi için içişleri bakanının istifası talebi gündeme gelmişti.

Kuciak

Ancak hükümet bu talebi dikkate almamış ve Başbakan Robert Fico, içişleri bakanına güvendiğini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta muhalefet tarafından konuyla ilgili olarak parlamentoya sunulan soruşturma önergesi ve hükümete karşı güven oylaması talebi, parlamentoda güç dengelerinin değişmesine neden oldu.

Koalisyon ortağı olan ve Macar azınlığın partisi olarak bilinen Hid (Köprü) Partisi'nin muhalefetin önergesine destek vereceğini açıklamasının ardından, güven oylamasında hükümetin zor durumda kalacağı ortaya çıkınca İçişleri Bakanı Robert Kalinak'ın istifası da gündeme geldi.

Slovakya'da muhalefet şimdi sadece Kalinak'ın istifasının yeterli olmayacağını söyleyerek, gazeteci Jan Kuciak'ın ortaya çıkardığı mafya ve siyaset bağlantılarının tarafsız organlarca soruşturulmasını talep ediyor.

Gazeteci cinayeti sonrası emniyet müdürünü savunan Slovakya İçişleri Bakanı istifa etti

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