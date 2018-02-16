Gazeteci Deniz Yücel serbest bırakıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı haberi doğruladı.Türkiye'de 14 Şubat 2017'den bu yana cezaevinde tutulan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı açıklandı. Die Welt gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "Nihayet! Bir yılı aşkın süredir Türkiye'de alıkonulan Welt muhabiri Deniz Yücel serbest kalıyor. Avukatı Veysel ok bu bilgiyi verdi" denildi.

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok da gazetecinin serbest bırakıldığını doğruladı. Ok Twitter hesabından, "Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı" paylaşımında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı da tahliye kararını teyit etti. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Şu anda dolaşıma giren haberi edebileceğim sinyalleri aldım" ifadesini kullandı. Deniz Yücel'in eşi Dilek Yücel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz özgür!" dedi.

14 Şubat 2017’de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmamıştı.

Tutukluluğu Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilime neden olan Yücel'in tahliyesine dair karar, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da olduğu dönemde alındı. Yıldırım, Perşembe günü de Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

DW, BÖ/CÖ

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