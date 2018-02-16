Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel bugün tahliye edildi.

Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmıştı.

Yücel 27 Şubat'ta "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel kararla ilgili "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" dedi.

Merkel ayrıca Türkiye'de tutuklu olan diğer Alman vatandaşlarının yargı süreçlerinin hızla görülmesini umduğunu belirtti.

'Her duruşma bir umuttur'

Merkel ile Berlin'de dün bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantında Deniz Yücel'ın tutukluluğu ile ilgili olarak ''Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Her duruşma bir umuttur'' demişti.

Alman ARD Televizyonu'na hafta başında verdiği röportajda ise ilgili soruya, "Bunun kararını ben vermiyorum, mahkemeler veriyor, ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" demişti.

Anadolu Ajansı bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yücel hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını, iddianameyi kabul eden mahkemenin gazetecinin tahliyesine karar verdiğini duyurdu.