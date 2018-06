Gazeteci Deniz Yücel'in ilk duruşması görülecek

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu da hukuk devleti olmadıkça gazetecilerin tehdit altında yaşayacaklarına dikkat çekti.Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ilk duruşması Perşembe günü görülecek. Şubat ayında tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönen Yücel gıyabında yargılanacak.

Gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada on ayı tecritte olmak üzere bir yıl tutuklu kalan müvekkili hakkında ilk duruşmada derhal beraat talep edeceklerini ifade etti. Müvekkilinin siyasetçiler, sosyal medya kullanıcıları ve medya tarafından hedef haline getirilen bir gazeteci olduğunu belirten Ok, bir yıl sonra üç sayfalık iddianame hazırlandığını hatırlattı.

"Yasaya uygun davranılırsa beraat eder"

Avukat Ok iddianameye ilişkin olarak, "İlk sayfası kişisel denilen kimlik bilgilerinden oluşuyor. Yazdığı haberler dışında iddianamede bir delil söz konusu değil. Ayrıca bir polis tutanağı mevcut. Kendi meslektaşlarıyla, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler de iddianamede delil olarak sunuldu. İddianamenin kendisi bu soruşturmanın ve davanın hukuksuz olduğunun tespitidir" diye konuştu.