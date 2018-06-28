Gazeteci Mehmet Altan Tahliye Edildi

DHA’nın haberine göre tahliye sonrası gazetecilere konuşan Altan, “Gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süreç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım 93'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesinden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir” diye konuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi’nce hazırlanan tutanakta Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği ve bu kararın kesin olduğu belirtildi.

Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamamıştı

Anayasa Mahkemesi, gazeteci-Yazar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularını 11 Ocak’ta karara bağlamış, iki yazarın da tutuklanmalarının hukuka aykırı olduğuna, basın ve ifade özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. Ancak en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, alt mahkemeler, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin kendi yetkilerini gasp ettiğini öne sürerek, ihlal kararını uygulamamıştı.

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda gündeme gelmişti

Mehmet Altan’ın da yargılandığı dava son olarak Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda gündeme gelmişti. Raporda, Anayasa Mahkemesi'nin sembolik bir davaya ilişkin kararını gözlemlemeyi reddettiği (Şahin Alpay, Mehmet Altan davası), bazı insan hakları savunucularıyla ilgili kararların, aynı mahkeme tarafından, yönetimin yorumları çerçevesinde hızla geri çekildiğinin de tespit edildiği vurgulanmıştı.

