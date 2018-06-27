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Gazeteci Mehmet Altan'a tahliye kararı çıktı

27.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, tahliye kararının ardından cezaevinden akşam saatlerinde çıktı. Yakınlarıyla buluştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altan, "Benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süreç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım" dedi.

Gazeteci Mehmet Altan'a tahliye kararı çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

Mehmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Çarşamba akşamı TSİ 19.30 sıralarında salıverildi.

Cezaevinin yakınlarından bir dinlenme tesisine götürülen Altan'ı, eşi Ümit Altan, gazeteci Hasan Cemal ve yakınları karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Altan, "Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bana ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süreç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım, 1993'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesinden de atıldım" dedi.

DHA'nın haberine göre, "Bundan sonrası için bir planınız var mı?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir planım, programım yok, Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydığım ama bir şekilde hukukun demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç. İnşallah, benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur."

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ilk olarak 13 Ocak'ta akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmederek tahliyelerine karar vermiş ancak yerel mahkemeler tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine konu AİHM'ye taşınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Alpay ile Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etmiş ve 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Tahliye kararı veren mahkeme Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan konuşan Altan'ın avukatlarından biri, "Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararının uygulanmaması kanunsuzdu ve çok garipti. Temyiz mahkemesi doğru olanı yaptı ve onu tahliye etti. En başta olması gereken buydu." dedi.

AİHM, 1'e karşı 6 oyla Alpay ve Altan'a 'özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği' kararına varmıştı.

AYM, ikinci kez hak ihlâli kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, 20 ay tutukluluk süresinin ardından Mart ayında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Mehmet Altan hakkındaki iddialar sonrası iki yıla yakındır tutukluydu.

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