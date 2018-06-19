Gazeteci Toker’e açılan davanın ilk duruşması görüldü

"Ticari itibarlarının sarsıldığı" gerekçesiyle Bayburt Grup'a ait Agrobay Seracılık tarafından açılan davaya konu olan yazıda Toker, milyar dolarlık kamu ihalelerinin Bayburt Grup'a verilmesinde şirket sahiplerinin iktidara yakınlığının etkili olup olmadığını ve ihale sürecinin şeffaflığını sorgulamıştı. Rusya'ya yapılan domates ihracatını konu alan yazısı nedeniyle açılan davada Toker'e destek olmak için pek çok isim duruşmada hazır bulundu.

"İfade özgürlüğü sınırları içinde”

Toker'in söz konusu şirketin "ticari itibarının sarsmak” ve "kişilik haklarına saldırıda bulunmakla" suçlandığı davada taraflar, kanıt sunmak için ek süre talep etti. Toker söz konusu yazısında, kamu ihalesinin Agrobay Seracılık firmasına verilmesini, "Rusya'ya 50 bin ton ihracat yapacak üç firmadan birinin, son dönemlerin gözde girişimcisi Bayburt Grup bünyesinde yer alması, seçimdeki kriterlerin gerçekten objektif olup olmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor” sözleriyle sorgulamıştı.

Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Evrim İnal duruşmada, davanın reddini talep ettiklerini yineledi. Çiğdem Toker ise mahkeme heyetine açılan davayla ilgili olarak, "Davaya konu olan yazı ifade özgürlüğü sınırları içindedir” dedi. Mahkeme başkanı gelecek duruşmayı, 6 Aralık 2018 tarihine erteledi.

"Dava yıldırma mesajı içeriyor”

Çiğdem Toker duruşma sonrası adliye binası önünde yaptığı açıklamada, tazminat davasının gazetecileri yıldırmak amacıyla açıldığını belirterek, "Sadece benim için de değil. Kişisel olarak bu tutar benden isteniyor ama bu alanda çalışan, kamu kaynaklarını sorgulayan bütün meslektaşlarıma dönük bir yıldırma mesajı içermektedir. Biz bunlardan korkacak değiliz” diye konuştu. Toker ayrıca, dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.