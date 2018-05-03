Gazeteciler Hayatları Pahasına Habercilik Yapmaya Devam Ediyor

Birkaç gün önce Afganistan’da 10 gazetecinin öldürülmesi, gazetecilerin dünyanın çeşitli yerlerinde haber yaparken yaşadıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Şiddete ve hükümetlerden gelen baskıya rağmen gazeteciler bedeli ne olursa olsun çatışma bölgelerinde işlerini yapmaya devam ediyor.

Gazeteci Myroslava Gongadze için basın özgürlüğü Ukrayna’da araştırmacı gazetecilik yapan eşinin hayatına mal oldu: “Eşim polis tarafından öldürüldü, çünkü Ukrayna’da çok sayıda yolsuzluk haberi yapıyorduk. Açıkça görülüyor ki devlet başkanı ve hükümet bundan hoşlanmadı. Eşim bir gün kayboldu ve iki ay sonra polis tarafından öldürüldüğünü öğrendik.”

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre dünyada basın özgürlüğü her geçen gün azalıyor. Komitenin raporunda sadece son dört ayda 24 gazetecinin öldürüldüğü, bu gazetecilerin dokuzunun Kabil’de intihar saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Afgan Gazeteci Güvenliği Komitesi'nden Necib Şerifi, “Tehlikeler belirgin şekilde arttı. Bizler Afganistan tarihinde gazetecilere karşı yapılan en kanlı eylem olan bu kin dolu saldırıdan başka, ülkenin her yerinde gazeteciler olarak çeşitli düzeylerde tehditler alıyoruz" diye konuştu.