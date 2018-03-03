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Gazetecilerden AİHM’e çağrı: Son umudumuzsunuz

03.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye’de “keyfi olarak" tutuklu bulunan gazetecilerin davalarının daha hızlı sonuca başlanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkesi’ne çağrıda bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) çağrı yaparak Türkiye'de "keyfi olarak tutuklu” bulunan gazeteciler için hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Türkiye'de keyfi olarak tutuklu gazeteciler adına” AİHM'e "Sen bizim son umudumuzsun”, “Sana ihtiyacımız var”, "Sana güveniyoruz” ve "Bunlar bir gün sona ercek mi?” mesajlarını ilettiğini açıkladı.

AİHM'in bu gazeteciler için son bir umut olduğunu belirten Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye'de süren davaların Ankara'nın da tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini söyledi.

RSF, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda #SaveTurkishJournalists (Türk gazetecileri kurtarın) etiketini kullanarak AİHM'e Türk gazetecilerle ilgili davalarda hızlı karar alması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler için çember hızlı bir şekilde daralıyor. O sebepten RSF, AİHM'in çok geç olmadan, kararlar verilmeden önce harekete geçmesini talep ediyor” denildi.

AİHM'in 2017 yılında Türkiye'de tutuklu bulunan 20 gazetecinin davasını görmeyi kabul ettiğini ve bu davalara öncelik vereceğini belirttiğini hatırlatan örgüt, şu anda AİHM’in önünde olan davaların henüz haklarında bir karar açıklanmadığı halde tutuklu bulunan gazetecilerin davaları olduğunu aktardı.

Bu gazeteciler hakkında Türk mahkemelerinde bir karar verilmesi halinde AİHM'in kararlarının “fazla etkisinin olmayacağının aktarıldığı açıklamada, "O sebepten bu acil. AİHM hızlı hareket etmeli” denildi.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2017 Dünya Basın Özgürlüğü raporunda 180 ülke arasından 155’inci sırada yer alıyor. Örgütün 2017 yılının sonunda yayınlanan başka bir raporuna göre ise Türkiye; Çin, Suriye, İran ve Vietnam ile birlikte tutuklu gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu beş ülke arasında.

DW/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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