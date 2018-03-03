Gazetecilerden AİHM’e çağrı: Son umudumuzsunuz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) çağrı yaparak Türkiye'de "keyfi olarak tutuklu” bulunan gazeteciler için hızlı bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Türkiye'de keyfi olarak tutuklu gazeteciler adına” AİHM'e "Sen bizim son umudumuzsun”, “Sana ihtiyacımız var”, "Sana güveniyoruz” ve "Bunlar bir gün sona ercek mi?” mesajlarını ilettiğini açıkladı.

AİHM'in bu gazeteciler için son bir umut olduğunu belirten Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye'de süren davaların Ankara'nın da tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini söyledi.

RSF, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda #SaveTurkishJournalists (Türk gazetecileri kurtarın) etiketini kullanarak AİHM'e Türk gazetecilerle ilgili davalarda hızlı karar alması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler için çember hızlı bir şekilde daralıyor. O sebepten RSF, AİHM'in çok geç olmadan, kararlar verilmeden önce harekete geçmesini talep ediyor” denildi.