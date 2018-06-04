Gazetecilere Baskı Sürüyor: 69 Yaşındaki Karikatürist Tutuklandı

Karikatürist Nuri Kurtcebe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Yalova’da tutuklandı. Aydınlık gazetesindeki Ters Köşe adlı köşesinde 201yılında çizdiği karikatürler nedeniyle daha önce Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan 69 yaşındaki karikatürist, cezanın onanmasının ardından bir üst mahkemeye yapılan itirazın reddedilmesiyle tutuklanarak Yalova cezaevine gönderildi. 80’li yıllarda 1 milyon tirajı olan Gırgır dergisinde “Gaddar Davut” karakterini yaratan Kurtcebe, çizgiyi karakterlerle “maganda” kelimesinin de yaratıcısı. Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nı ve Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu resimleyen ünlü karikatürist Hürriyet, Cumhuriyet, Aydınlık gazeteleriyle Gırgır, Dıgıl ve Limon dergilerinde karikatürler çizdi. Avukat Akyüz: Mahkeme kararında hangi çizimlerde hakaret olduğu belirtilmiyor Kurtcebe’ye hukuki destek veren Avukat Ahmet Erdem Akyüz, tutuklama kararını eleştirdi. Avukat Akyüz, “Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık olmaları gerektiği yolundadır. Kaldı ki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamıştır” dedi.

DİSK Basın-İş: Gazetecilere yönelik baskı sürüyor, Kurtcebe serbest bırakılmalı Kurtcebe’nin tutuklanmasına gazetecilik örgütleri de tepki gösterdi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, özellikle Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmalarında yargıçların tutuklamayı son çare olarak düşünmek yerine ilk önlem olarak değerlendirmelerine dikkat çekti. Eren, “Bu kabul edilmeyecek bir durum. Türkiye’de Cumhuriyet gazetesi yöneticileri Murat Sabuncu, Akın Atalay’la bugün milletvekili adayı olan Ahmet Şık’ın serbest bırakılmasıyla basına baskı ortadan kalktı gibi bir hava oluştu. Ama bu gerçek değil. Nuri Kurtcebe’nin tutuklanması da bunun bir kanıtı. Baskı maalesef devam ediyor. Üstelik tutuklanan karikatürist 69 yaşında ve hasta. Yargıçlar buna dahi dikkat etmiyor. Korkarım geri dönülmez durumlar yaşanabiliyor. Sonuçta bir yıldan biraz fazla bir ceza. Bu cezayı erteleyebilirsin, Erdoğan’la ilgili hakaret soruşturması olunca yargıçların ilk aklına gelen hapse atmak oluyor. Kurtcebe derhal serbest bırakılmalı” dedi.