Gazetecilerin Gizemli Kuzey Kore Yolculuğu

Güney Kore’den 8 gazetecinin de son dakika izni almasının ardından bir grup yabancı gazeteci trenle nükleer test alanının imhasını izlemek için Kuzey Kore’ye doğru yola çıktı.

Dağlık alanda bulunan tesisle ilgili olarak hava durumuna göre gelecek gün ya da iki gün içinde kapanış töreni düzenlenmesi bekleniyor. Tesisin kapanacağını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bizzat açıklamıştı.

Gazetecileri 8-12 saat sürmesi beklenen tren yolculuğun ardından birkaç saat sürecek otobüs yolculuğu ve sonrasında da bir saatlik tırmanış bekliyor.

Gazeteciler için trende kompartımandaki ranzalarda yer ayrıldı. Kompartımanlarda panjurlarla kapalı pencereler bulunuyor. Gazetecilere de yolculuk sırasında panjurları açmamaları söylendi.

Medya çalışanları da yolculuklarının masraflarını kendileri karşılıyor. Yolculuk için kişi başı 75 dolar, her öğün yemek için de 20 dolar ödüyorlar.

Kuzey Kore daha önce Güney Koreli gazetecilere, Seul’le yürütülen üst düzey görüşmeleri iptal ettikten sonra vize vermeyi reddetmişti. Bununla birlikte Pyongyang, törene katılacak Güney Koreli gazetecilerin listesini kabul etmişti.