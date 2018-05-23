Gazetecilerin Gizemli Kuzey Kore Yolculuğu

Güney Kore’den 8 gazetecinin de son dakika izni almasının ardından bir grup yabancı gazeteci trenle nükleer test alanının imhasını izlemek için Kuzey Kore’ye doğru yola çıktı.
Dağlık alanda bulunan tesisle ilgili olarak hava durumuna göre gelecek gün ya da iki gün içinde kapanış töreni düzenlenmesi bekleniyor. Tesisin kapanacağını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bizzat açıklamıştı.
Gazetecileri 8-12 saat sürmesi beklenen tren yolculuğun ardından birkaç saat sürecek otobüs yolculuğu ve sonrasında da bir saatlik tırmanış bekliyor.
Gazeteciler için trende kompartımandaki ranzalarda yer ayrıldı. Kompartımanlarda panjurlarla kapalı pencereler bulunuyor. Gazetecilere de yolculuk sırasında panjurları açmamaları söylendi.
Medya çalışanları da yolculuklarının masraflarını kendileri karşılıyor. Yolculuk için kişi başı 75 dolar, her öğün yemek için de 20 dolar ödüyorlar.
Kuzey Kore daha önce Güney Koreli gazetecilere, Seul’le yürütülen üst düzey görüşmeleri iptal ettikten sonra vize vermeyi reddetmişti. Bununla birlikte Pyongyang, törene katılacak Güney Koreli gazetecilerin listesini kabul etmişti.
Güney Koreli gazetecilerin yanı sıra grupta Amerika, İngiltere, Çin ve Rusya’dan da gazeteciler var.
Grupta ayrıca Associated Press Televizyon ekibi de var.
Pyonyang’ın Güney Koreli gazetecilere izin vermesi Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le Amerika Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki görüşmesinin ardından geldi. Trump, Kuzey Kore lideri ile yapması planlanan görüşmenin gerçekleşeceğine inanıyor. Ancak bununla birlikte zirve sonucunda olumlu bir sonuç alınmama ihtimaline karşı görüşmenin ertelenmesi ve hatta iptalini de olası görüyor.
Görüşme Kore Yarımadası’nda tarihi bir barış şansı da olabilir.
Ancak konuyla ilgili karamsarlık artıyor. Nedeni de Kuzey Kore’nin Amerika-Güney Kore tatbikatını ve Washington’un tek taraflı silahsızlanma baskısını gerekçe göstererek Seul’le yürütülen görüşmeleri iptal etmesi.
Kuzey Kore’nin nükleer test alanını kapatma kararı genelde iyi karşılansa da bu geri dönülmeyecek bir hareket değil. Trump’ın taleplerinin karşılanması için bu ve daha önemli birçok adımın atılması gerekiyor.
Yabancı medyayı çağırarak Kuzey Kore dünya genelinde tesisin kapanmasını sağlayacak patlamaların seyredilmesini amaçlıyor. Ancak uluslararası gözlemcileri çağrılmaması bunun değerini sınırlandırıyor.
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